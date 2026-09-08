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Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske general Ratko Mladićsahranjen je juče na Topčiderskom groblju u Beogradu, uz pesmu "Tamo daleko" i paljbu koju su izveli pripadnici Vojske Srbije.

Kovčeg su iz kapele na lafet stavili pripadnici Vojske Srbije i potom ga pratili do porodične grobnice.

Nad grobnim mestom služeno je malo opelo, a od Mladića su se oprostili njegov saborac, general-potpukovnik Petar Škrbić i sin Darko.

Sahrani je prisustvovao veliki broj građana, a mnogi su odali poštu generalu Mladiću i u Crkvi Svetog Luke na Košutnjaku, gde je kovčeg bio izložen od ranih jutarnjih sati.

Sin generala Ratka Mladića Darko Mladić zahvalio je prisutnima na veličanstvenom ispraćaju svoga oca i istakao da je general u svojoj smrti po drugi put ujedinio srpski narod - prvi put kada je otišao da ga brani i danas na ispraćaju.

Foto: Nemanja Nikolić, Informer, Marko Karović

Potresni govor sina

- Dragi tata, kad sam te vozio na helikopter koji te odvezao u Knin, rekao si: "Dao sam reč da ću braniti narod i državu. To je obaveza i čast." Svaki Srbin mora da misli kako će jednog dana pred Lazara, a vojnik i oficir još mora i pred Miloša. Uvek si bio borac i pobednik. Od dana kad si se rodio, u sred vihora rata 1943, na čisti ponedeljak, u našu kuću došao je tifus. Imao si 40 dana, preživeo si, pobedio si. Ostao si bez oca na kraju rata, u operaciji za oslobođenje Sarajeva. Tvoj otac, moj deda Neđo Mladić, smrtno je ranjen u borbi protiv ustaša, u selu Sunja. Pre toga je stigao da te krsti. On je došao iz partizana, a kum je došao iz četnika i zajedno su te krstili. To je bila tvoja snaga. Još nisi ni bio svestan, a već si mirio Srbe - rekao je generalov sin tokom sahrane.

Foto: Screenshot

Darko je istakao da je general Mladić rastao sa majkom, sestrom Milicom i braćom Milivojem, Bogdanom i Markom.

Sanjao da bude doktor postao vojnik

- Sanjao si da budeš doktor. Falilo je 21 dinar opštini da ti da stipendiju i zato si postao vojnik. Kasnije si mi govorio: "Jedan hirurg na stolu, ako je dobar, spasi jedan život, a oficir u borbi, ako je dobar, može da spasi hiljade". Ti si spasao narod - rekao je Darko Mladić.

Kazao je i da je Bog čuvao generala tokom celog rata.

- Metak te nije hteo, prošao si helikopter pod naponom. Zajedno smo pali helikopterom u Kupinovu, nikome dlaka s glave nije falila. Tri puta si ranjavan, minobacačke granate su padale na metar, nekoliko metara od tebe, Bog te je čuvao. Bog zna, a danas vidimo da ceo narod zna. Neprijatelji su pokušali da te ubiju više puta, nisu uspeli. Pokušali su da te kupe, nisu uspeli. Pokušali su da te uplaše, ubili su ti ćerku, nisu uspeli. I na kraju, ostalo im je samo da te tiho poštuju, ali da smišljaju laži o tebi, ne bi li te omrzli u narodu i u svetu. Napravili su veštačke sudove za naše junake, kako bi pretvorili branioce u zločince, a izdajnike u heroje. Hvala vam, braćo, što ste došli da presudite da li je moj otac heroj ili zločinac - rekao je Darko prisutnima.

Darko je naveo da je 1994. godine zajedno sa generalom izabrao ovo mesto za večni počinak njihove porodice.

1/152 Vidi galeriju Ispraćaj generala Ratka Mladića Foto: Kurir/S.K.

Ispunjena želja

- Tada si mi rekao da želiš ovde da legneš. Evo, došao je taj dan. Danas polaziš da se sretneš sa (ćerkom) Anom, sa svojom majkom Stanom, sa bratom Milivojem, sa sestrom Milicom i sa našim precima. Ali danas izlaziš i pred Lazara i pred Miloša. Pogledaj sa čime izlaziš. Ne moram ništa da nabrajam. Narod nam je svedok, Bog nam je svedok - rekao je Darko Mladić.

Kovčeg sa telom generala Mladića do grobnog mesta je stigao uz vojnu muziku i srpsku trobojku kojom je prekriven, a Darko je nosio njegov oficirski mač. Tu je bilo i njegovo ordenje, dok pomenuti mač postavljen pored odra generala Ratka Mladića predstavlja oficirski, odnosno paradni mač, koji ima duboku vojnu i simboličku tradiciju u srpskoj vojsci.

Simbolika mača

Mač postavljen pored odra generala Ratka Mladića predstavlja oficirski, odnosno paradni mač, koji ima duboku vojnu i simboličku tradiciju u srpskoj vojsci.

U vojnom protokolu i tradiciji, ovakav mač nosi nekoliko nivoa značenja. Prvenstveno, simbol je oficirske časti i čina. Oficirski mač (ili sablja) tradicionalno predstavlja vernost otadžbini, vojničku čast i status visokog vojnog starešine.

Foto: Kurir Televizija

Polaganje oružja na odru preminulog visokog oficira je stari vojni običaj koji simbolizuje završetak njegove zemaljske vojničke službe i odavanje počasti njegovom činu i ratnoj karijeri.

Pored generalske šapke i odlikovanja dobijenih tokom službe, mač je sastavni deo svečanog vojnog protokola, koji se izlaže tokom ispraćaja i sahrane vojnih lica sa najvišim činovima.

Simbolika Mladićevog prstenja

Inače, sin Darko nasledio je poznati prsten svog pokojnog oca generala Mladića koji mu je, kako je ranije govorio za Kurir televiziju poklonila majka kad je završio komandnu-štabnu akademiju kao prvi u klasi 1978. godine.

- To je deo školovanja oficira da bi postali majori, oni idu u tu školu dve godine. On je bio najbolji u klasi. Tada mu je burma bila već mala, čak je i pukla, pa je od tog zlata napravljen ovaj, porodični prsten koji je dobio od majke na poklon - naveo je tada Darko i dodao:

Foto: Kurir

- Dobili smo informaciju dok je bio u Kninu komandant korpusa, da su dali instrukcije kad vide oficira sa tim prstenom da pucaju. On nije hteo da ga skida, već bi ga samo okrenuo da se ne vidi kamen kada bi bio na prvoj liniji fronta. To je prsten vernosti porodici i narodu.

Drugi prsten je dobio na poklon od njegovog vojnika iz Štipa koji sad živi u Roterdamu, a koji je posle mnogo truda uspeo da ga poseti u Hagu i da mu pokloni srebrni prsten sa indijanskim poglavicom.

Tajna prstena Ratka Mladića Foto: Profimedia, EPA/JERRY LAMPEN