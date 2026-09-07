UŽIVO ISPRAĆAJ RATKA MLADIĆA: Reka ljudi od ranog jutra u dugoj koloni čeka da oda počast i poslednju poštu generalu koji će počivati pored ćerke Ane (VIDEO)
U Beogradu će danas biti održan poslednji ispraćaj generala Ratka Mladića.
Kovčeg sa njegovim telom je od sedam časova izložen u Hramu Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku, gde građani mogu da odaju počast i izjave saučešće porodici.
Ogromna gužva na ulazu u crkvu na Košutnjaku.
Reka ljudi čeka u dugim redovima da oda poslednju poštu i zapali sveću.
Opelo će, prema najavi Srpske pravoslavne crkve, u 12 časova služiti patrijarh srpski Porfirije.
Nakon toga, povorka će krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će sahrana biti održana oko 13.30, odnosno 14 časova, u zavisnosti od dolaska povorke.
Ljudi su se već okupili ispred crkve da odaju počast generalu.
U Kneza Višeslava su parkirani autobusi kojima su došli građani iz regiona.
Kurir.rs