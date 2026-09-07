Slušaj vest

U Beogradu će danas biti održan poslednji ispraćaj generala Ratka Mladića.

Kovčeg sa njegovim telom je od sedam časova izložen u Hramu Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku, gde građani mogu da odaju počast i izjave saučešće porodici.

Ispraćaj generala Ratka Mladića Foto: Kurir/S.K.

Ogromna gužva na ulazu u crkvu na Košutnjaku.

sahrana Ratko Mladić (2).jpeg
Foto: Marko Karović

Reka ljudi čeka u dugim redovima da oda poslednju poštu i zapali sveću. 

Ne propustiteDruštvo"PONOS JE I ČAST BITI DANAS OVDE" Stanko došao sa dva sina da se pokloni generalu Mladiću: Ja sam ponosni Srbin (FOTO)
sahrana Ratko Mladić

Opelo će, prema najavi Srpske pravoslavne crkve, u 12 časova služiti patrijarh srpski Porfirije.

Narod odaje poslednju poštu generalu Ratku Mladiću Foto: Petar Aleksić

 Nakon toga, povorka će krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će sahrana biti održana oko 13.30, odnosno 14 časova, u zavisnosti od dolaska povorke.

00:24
Ljudi su se već okupili ispred crkve da odaju počast generalu Izvor: Kurir

Ljudi su se već okupili ispred crkve da odaju počast generalu. 

00:15
Ogromna gužva na ulazu u Hram, na stotine ljudi čeka u redu Izvor: Kurir

Ne propustiteDruštvo(GRAFIKA) OVO ĆE BITI PUTANJA POGREBNE POVORKE NA SAHRANI RATKA MLADIĆA Sin Darko apeluje: Samo da sve prođe mirno i dostojanstveno
Ratko Mladic
PolitikaŠTA HOĆE, DA NE BUDE SAHRANJEN PORED ĆERKE? NEĆE MOĆI DOK SAM JA PREDSEDNIK! Vučić odgovorio Plenkoviću - Poslaću mu ogledalce, da vidi, pa da DRŽI PRIDIKE
davos-vucic-plenkovic.jpg

 U Kneza Višeslava su parkirani autobusi kojima su došli građani iz regiona.

00:17
Građani pale sveće Izvor: Kurir

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaRASIM LJAJIĆ IGNORISAO MINUT ĆUTANJA ZA RATKA MLADIĆA NA STADIONU! Baš u tom trenutku otišao u restoran: Skandalozno ponašanje novog koalicionog partnera SPS!
WhatsApp Image 2026-06-01 at 17.13.41 (1).jpeg
DruštvoPatrijarh Porfirije služiće opelo Ratku Mladiću: Oglasila se SPC, evo kada i gde će se oprostiti od generala
Porfirije Ratko Mladić.jpg
FudbalDELIJE I GROBARI UGLAS: Ratko Mladić jedan je od nas! Održan minut ćutanja u čast srpskom generalu...
WhatsApp Image 2026-09-06 at 19.04.28.jpeg
DruštvoZBOG GENERALA ĆE SE CEO SVET SJATITI U BEOGRADU! Sin Ratka Mladića otkrio kakve je poruke dobijao prethodnih dana: Dolaze ljudi iz Grčke, Irske, Amerike...
Darko Mladić Ratko Mladić
DruštvoPred sahranu Ratka Mladića stigla važna molba njegove porodice! Upućen apel svima: Ne kupujte cveće i vence, mom ocu bilo bi draže da pomognemo nekom detetu
Darko Mladić
Društvo"TO MI JE REKAO NA RUČKU JOŠ 1991, TADA JE OTPOČEO BORBU" Verni saborac generala Mladića otkrio detalje o vojskovođi - Bio je žestok i britak, znao da PODVIKNE
Ratko Mladić Živomir Ninković
Društvo"TRAŽILI SU OD GENERALA DA POTPIŠE EUTANAZIJU!“ Milomir Marić otkrio detalje šokantne rasprave sina Ratka Mladića i lekara haškog tribunala
maric.jpg
DruštvoU PREPUNOJ SALI DOMA VOJSKE ODRŽANA KOMEMORACIJA GENERALU RATKU MLADIĆU: "Za svakim poginulim pustio je suzu"
WhatsApp Image 2026-09-05 at 12.36.30.jpeg
DruštvoGeneral sam našminkao mrtvu ćerku pred sahranu: Smrt mezimice Ane bila je najveća tragedija Ratka Mladića
0501.jpg
Društvo"MLADIĆ JE UBIJEN U HAGU!" Doktor Gudelj i sin Darko izneli zastrašujuće podatke o lečenju generala: Đavo je odneo šalu, vremena više nije bilo!
Ratko Mladić 1.jpg