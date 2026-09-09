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Prema prognozi RHMZ-a, Srbiju u naredna četiri dana očekuje smena veoma toplog vremena i postepeno zahlađenje, a prvi izraženiji preokret uslediće već od četvrtka. Danas će temperature ponovo dostizati oko 35-36 stepeni, nakon toga sledi promenljiva oblačnost, kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Promenu vremena najavio je i meteorolog Nedeljko Todorović, koji je upozorio da nas očekuje još jedan pik visokih temperatura, a zatim postepeno osveženje i dolazak hladnijeg vazduha.

Danas do 36 stepeni, a onda preokret

Danas nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Prema RHMZ-u, maksimalna temperatura lokalno će dostizati 36 stepeni, dok će u pojedinim delovima zemlje tokom popodneva i večeri doći do naoblačenja.

Na zapadu i jugu Srbije već danas mogu se očekivati kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, što će biti uvod u promenu vremena koja će se proširiti i na ostatak zemlje.

Meteorolog Todorović najavio je danasnji dan kao poslednji jači udar vrućine.

- Očekuje nas još jedan pik danas kada bi isto moglo da bude oko 35 stepeni. Onda od sutra polako počinje promena vremena, znači neće biti u jednom danu, nego tokom dva-tri dana. Pristiže hladniji vazduh, biće čak i nešto malo više kiše nego u ovim prethodnim pokušajima, kada su padavine bile nedovoljne - objasnio je Todorović.

Nedeljko Todorović - meteorolog Foto: Kurir Televizija

Od četvrtka kiša i pljuskovi, temperature padaju

U četvrtak, 10. septembra, promena vremena će biti izraženija. Uz promenljivu oblačnost očekuju se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najpre u Vojvodini, a potom i u ostalim krajevima Srbije. Sa padavinama će uslediti i postepeni pad temperature.

U petak, 11. septembra, nestabilno vreme će se nastaviti, uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok će temperature biti znatno niže nego na početku nedelje.

U subotu se takođe očekuje svežije vreme, uz promenljivu oblačnost i mogućnost padavina u pojedinim delovima zemlje. Nakon nekoliko vrelih dana, Srbiju očekuje pravo osveženje.

Prema Todorovićevoj najavi, nakon promene vremena maksimalne temperature trebalo bi da se ustale oko 25 stepeni, uz moguće dnevne varijacije u zavisnosti od oblačnosti i padavina.

- Nakon takvog osveženja koje bi potrajalo jedno pet-šest dana, maksimalna temperatura bila bi oko 25 stepeni. Sve zavisi od dana do dana. Ako u nekom danu bude malo više oblaka ili eventualno kiše, mogla bi da bude maksimalna 23 stepena, a u nekoj toplijoj varijanti i 26-27. U svakom slučaju, tu negde oko 25 stepeni, što je blizu nekih prosečnih vrednosti za taj deo septembra - istakao je Nedeljko Todorović.

Foto: Printscreen RHMZ

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Kurir.rs