Država pomaže majkama da reše stambeno pitanje: Čak 20.000 € daje za prvi stan - Svi detalji prijave, važan je jedan rok
- Majke u Srbiji mogu da dobiju bespovratnu pomoć do 20.000 evra za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine, a za 2026. je obezbeđeno 1,1 milijardu dinara.
- Zahtev se podnosi u roku od godinu dana od rođenja deteta, za decu rođenu od 1. januara 2022, preko lokalne samouprave, ne direktno ministarstvu.
Majke u Srbiji mogu da računaju na bespovratnu državnu pomoć od čak 20.000 evra za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, a za ovu meru u 2026. godini država je opredelila 1,1 milijardu dinara. Više od 1.850 majki već je iskoristilo ovu mogućnost od početka primene programa 2022. godine.
Dolazak bebe za svaku porodicu predstavlja veliku radost, ali istovremeno donosi i brojne nove troškove. Za roditelje koji još nemaju svoj stan ili kuću, država kroz ovu pronatalitetnu meru nudi značajnu finansijsku podršku i to novac koji se, pod propisanim uslovima, ne vraća.
Program pomoći majkama nastavlja se i ove godine, a sredstva su dodatno povećana. U budžetu za 2026. godinu obezbeđeno je 1,1 milijardu dinara, što je oko 45 odsto više nego prethodne godine, kada je za ovu namenu bilo izdvojeno 750 miliona dinara.
Pomoć može da bude do 20.000 evra
Maksimalan iznos subvencije je 20.000 evra, ali to ne znači da svaka majka automatski dobija toliko.
Kod kupovine kuće ili stana, država može da obezbedi 20 odsto vrednosti nekretnine, odnosno najviše 20.000 evra. Sredstva mogu da se koriste i za učešće pri kupovini nekretnine putem stambenog kredita.
Program obuhvata i izgradnju kuće. Za izgradnju u devastiranim područjima pomoć može iznositi 50 odsto vrednosti radova, dok je u ostalim jedinicama lokalne samouprave predviđena pomoć u visini 20 odsto vrednosti radova, uz propisane uslove.
Važno je da porodice znaju da je reč o bespovratnim sredstvima, ukoliko su ispunjeni svi zakonski uslovi, novac se ne vraća državi.
Najvažniji rok: dete ne sme da napuni godinu dana
Iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju su svojevremeno naglasili da zahtev mora da se podnese u roku od godinu dana od rođenja deteta.
Drugim rečima, porodice ne bi trebalo da čekaju poslednje mesece kako bi proverile da li ispunjavaju uslove i prikupile potrebnu dokumentaciju.
Pravo mogu da ostvare majke za dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije, pod uslovom da ispunjavaju propisane kriterijume.
Jedan od ključnih uslova jeste da majka prvi put stiče u svojinu porodično-stambenu zgradu ili stan na teritoriji Srbije.
Pravo, dakle, nije vezano isključivo za prvo dete, već za rođenje deteta i rešavanje prvog stambenog pitanja majke.
Ko sve može da dobije novac?
Prema informacijama Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, pravo može da ostvari majka koja je državljanka Srbije i ima prebivalište u Republici Srbiji.
Pod određenim uslovima, pravo može ostvariti i majka koja je strani državljanin sa statusom stalno nastanjenog stranca, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani kriterijumi.
U slučaju smrti majke, pravo može ostvariti otac deteta.
Jedan od uslova odnosi se i na prihode domaćinstva, ukupan prihod supružnika ne sme da prelazi iznos dve prosečne zarade na republičkom nivou.
Više od 1.850 majki već dobilo pomoć
Da ova mera nije samo mogućnost na papiru, pokazuju podaci Ministarstva.
Na poslednjoj sednici Komisije odobreno je najviše - 150 subvencija ukupne vrednosti 293 miliona dinara.
Od početka primene mere, pomoć je do tada dobilo više od 1.850 majki, dok je za njihove prve nekretnine izdvojeno približno više od 30 miliona evra.
Mera se, dakle, nastavlja i tokom ove godine, uz veći budžet nego prethodne godine.
Vodič za majke: Kako do državne pomoći za prvu nekretninu
1. Proverite da li ispunjavate osnovne uslove
Majka mora prvi put da stiče u svojinu kuću ili stan, a dete za koje se ostvaruje pravo mora biti rođeno 1. januara 2022. godine ili kasnije. Zahtev se podnosi u roku od godinu dana od rođenja deteta.
2. Odlučite za šta tražite sredstva
Pomoć može da se koristi za:
- kupovinu kuće ili stana;
- učešće pri kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita;
- izgradnju kuće.
3. Popunite odgovarajući obrazac
Majka podnosi zahtev na Obrascu NS majka stan - 1.
U slučaju kada pravo ostvaruje otac deteta zbog smrti majke, koristi se Obrazac NS otac stan - 2.
4. Zahtev se ne podnosi direktno Ministarstvu
Zahtev se podnosi preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno nadležne službe u gradu ili opštini.
Za većinu roditelja to znači da postupak započinju u svojoj lokalnoj samoupravi, a ne odlaskom direktno u Beograd.
5. Dokumentacija zavisi od toga za šta tražite pomoć
- Potrebna dokumentacija nije ista za izgradnju kuće, kupovinu kuće ili stana i učešće u kupovini putem stambenog kredita.
- Deo podataka koji se nalaze u službenim evidencijama nadležni organ pribavlja po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom.
- Nakon kompletiranja predmeta, lokalna samouprava ga dostavlja Komisiji za dodelu novčanih sredstava pri Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju.
Gde se podnosi zahtev u Beogradu?
Majke sa prebivalištem u Beogradu zahtev podnose Sekretarijatu za socijalnu zaštitu Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45.
Plaćanje pune cene unapred: Isplata celokupnog iznosa stana prodavcu pre nego što država donese zvanično rešenje (minimum 20 odsto cene mora ostati neisplaćeno).
Maksimalno zaduživanje u banci: Podizanje stambenog kredita koji pokriva 100 odsto vrednosti nekretnine, jer subvencija služi za pokrivanje neisplaćenog dela do 20 odsto.
Kupovina bez predbeležbe: Kupovina stana u izgradnji koji u Katastru (RGZ) nema upisanu predbeležbu na ime investitora.
Tuđa parcela za gradnju kuće: Zidanje kuće na zemljištu koje se ne vodi isključivo na ime majke (ako je na ocu, obavezna je prethodna parcelizacija).
Očekivanje novca odmah po rešenju: Zabluda da pozitivno rešenje znači automatsku isplatu, bez ispunjavanja svih dodatnih uslova koji su u njemu navedeni.
Planiranje brze prodaje: Zanemarivanje pravila zabeležbe u Katastru, koja strogo zabranjuje prodaju, poklanjanje ili prenos vlasništva nad tom nekretninom u narednih pet godina.
Nekretnina se upisuje na majku
Nekretnina stečena kroz ovu meru upisuje se na ime majke, a prema uredbi postoji i ograničenje raspolaganja takva nekretnina ne može da se proda u periodu od pet godina od sticanja vlasništva, u skladu sa propisanim uslovima.
Za sva pitanja u vezi sa uslovima i načinom ostvarivanja prava, Ministarstvo je objavilo i adresu elektronske pošte:
Na OVOM LINKU nalaze se svi detalji oko državne subvencije za kupovinu prve nekretnine.