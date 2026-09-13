Plaćanje pune cene unapred: Isplata celokupnog iznosa stana prodavcu pre nego što država donese zvanično rešenje (minimum 20 odsto cene mora ostati neisplaćeno).

Maksimalno zaduživanje u banci: Podizanje stambenog kredita koji pokriva 100 odsto vrednosti nekretnine, jer subvencija služi za pokrivanje neisplaćenog dela do 20 odsto.

Kupovina bez predbeležbe: Kupovina stana u izgradnji koji u Katastru (RGZ) nema upisanu predbeležbu na ime investitora.

Tuđa parcela za gradnju kuće: Zidanje kuće na zemljištu koje se ne vodi isključivo na ime majke (ako je na ocu, obavezna je prethodna parcelizacija).

Očekivanje novca odmah po rešenju: Zabluda da pozitivno rešenje znači automatsku isplatu, bez ispunjavanja svih dodatnih uslova koji su u njemu navedeni.

Planiranje brze prodaje: Zanemarivanje pravila zabeležbe u Katastru, koja strogo zabranjuje prodaju, poklanjanje ili prenos vlasništva nad tom nekretninom u narednih pet godina.