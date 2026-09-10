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Danas na severu i zapadu Srbije promenljivo oblačno i svežije, ujutru ponegde u Vojvodini sa slabom, kratkotrajnom kišom. U ostalim predelima pretežno sunčano i dalje veoma toplo vreme, a kratkotrajni pljuskovi posle podne se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne Srbije.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura od 10 do 21 °С, a najviša dnevna od 27 na severozapadu do 36 °С na jugoistoku zemlje. Kakvo nas vreme očekuje, za Kurir televiziju otkrio je Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom.

04:55 "NISMO SVESNI DO KAKVOG PADA TEMPERATURE DOLAZI" Meteorolog bez dileme: "Biće nam potrebne jakne" Izvor: Kurir televizija

Već sutra, u petak dolazi glavni front koji će preokrenuti situaciju:

- Dakle prekinuo se tropski niz. Tokom četvrtka popodne se očekuju oblaci popraćeni sa kišom, a ponegde može da bude grmljavine. Ta kiša će se proširiti između petka i subote i ta linija će se spuštati ka centralnoj i južnoj Srbiji.

Dakle, u subotu će temperature biti osetno niže i biće oko 20 stepeni. Ne shvatamo koliki je to pad temperature, trebaće nam duks, a možda i jakna - ističe Ristić.

Foto: RHMZ

Sutra,u petak sa najviša dnevna temperatura biće od 28 na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku zemlje. Već od subote u svim predelima očekuje pad temperature za oko 10 stepeni, pa će najviša dnevna u većini mesta za vikend i sledeće sedmice biti u intervalu od 23 do 27 stepeni.

Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u petak u drugom delu dana u zapadnim, severnim i centralnim, dok će se u subotu ujutru padavinska zona premestiti u ostale predele naše zemlje, uz istovremeni prestanak padavina sa severa. U nedelju i početkom sledeće sedmice kiša se uglavnom očekuje u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.

O vodostaju reka

Kada je reč o niskom vodostaju reka, Ristić je istakao da će reke vratiti u stanje u kakvom su bile pre suša i toplotnih talasa koji su nas zadesili:

1/7 Vidi galeriju Nizak vodostaj na Dunavu Foto: Zoltan Mathe/MTI, CSABA KRIZSAN/MTI

- Što se tiče Dunava i Save, smatram da će najavljena kiša malo podići vodostaj jer je glavnina padavina upravo gde je Sava na izvorištu. Problem je što će Srbija biti na minimumu što se tiče padavina, ali ona jaka kiša će ipak pasti zapadnije i istočnije od naše zemlje.

Ciklon koji je trebalo da bude iznad nas tokom vikenda, ipak će da prođe iznad Rumunije i Bugarske. Ribe u rekama se bukvalno bore za život u ovakvim okolnostima. Nažalost, zbog ovoga, uginuće dosta riba. Mora da padne mnogo kiše kako bi se ovo nadomestilo. Ovo je nezapamćena suša u Evropi i kod nas. Nemamo toliko iskustva jer je ovo nova stvar u ovom veku - rekao je Ristić.

Kakva nas jesen čeka

Kada je reč o jeseni koja nam ide u susret, Ristić najavljuje obilne padavine:

- Ulazimo u klimatološki deo godine gde ima mnogo više padavina. Sredozemlje ume da bude pogođeno baš jakim kišama, pa ona može prouzrokovati poplave čak i na Balkanu. Dakle, kada bi pala dovoljna količina kiše koja bi za dan popravila vodostaj reka, to bi donelo i bujične poplave. Bilo bi dobro kada bi kiša padala umereno i kada bi se kontinuitetom popravio vodostaj reka, ali to je u praksi nemoguće.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Printscreen/Vreme i radar, Shutterstock

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