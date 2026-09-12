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Smiljana iz Srbije pre gotovo tri decenije našla se pred izborom koji joj je zauvek promenio život - da ostane uz porodicu ili da se bori za ljubav prema Artanu, Albancu kojeg je upoznala na fakultetu.

Njena veza naišla je na žestoko protivljenje oca Ilije, koji joj je jasno poručio da će je se odreći ukoliko ne prekine odnos sa mladićem.

- Rekao mi je da će me se odreći ako nastavim da se viđam s njim. Smatrao je da moj izabranik mora da bude Srbin, inače nema budućnosti za nas - ispričala je Smiljana.

Kako se navodi, Artan je bio student na istom fakultetu. Opisivala ga jetada ga kao pažljivog i nežnog mladića i čoveka kojeg je iskreno volela. Međutim, njenom ocu njegova nacionalnost bila je nepremostiva prepreka.

Situacija je kulminirala jednog dana kada se Smiljana vratila sa fakulteta i zatekla zaključana vrata porodične kuće. Komšinica Ruža tada joj je prenela poruku roditelja da su odlučili da se povuku zbog, kako su smatrali, "sramote" koju je ćerka donela porodici. Smiljana je tako ostala pred najtežim izborom svog života.

Raskinula sa Albancem pod pritiskom porodice

Iako je pokušavala da ocu objasni da između nje i Artana postoji prava ljubav, on nije želeo da promeni stav. Nakon nekoliko meseci uspela je da obnovi kontakt sa majkom i bratom, ali otac nije želeo da čuje za nju dok je bila u vezi sa Artanom.

- Pokušavala sam da mu objasnim da ljubav ne poznaje granice ni nacije, ali on je bio neumoljiv. Njegova reč bila je zakon u našoj kući - prisetila se Smiljana.

Na kraju je, kako kaže, pod pritiskom i strahom od oca odlučila da prekine vezu.

- Najlepše godine mog života prošle su u suzama i bolu - rekla je ona.

Nakon raskida udala se za čoveka kojeg, prema sopstvenim rečima, nije volela. Brak je bio težak i pun razočaranja, a njen suprug imao je problema sa alkoholom i bio nasilan. Iz te zajednice rodile su se dve ćerke, koje su Smiljani bile najveća podrška i uteha.

Suprug poginuo u saobraćajnoj nesreći

Smiljanin suprug kasnije je stradao u saobraćajnoj nesreći. Prema njenim rečima, vozio je u alkoholisanom stanju. Ona je nakon njegove smrti ostala sama sa dve ćerke, ali uspomena na Artana nikada nije nestala.

Godinama kasnije, život joj je priredio još jedan susret sa prošlošću.

Dok je čekala sestru na aerodromu "Nikola Tesla", među putnicima je ugledala muškarca koji ju je odmah podsetio na nekadašnju ljubav. Ubrzo je shvatila da je to zaista Artan. Bio je sa porodicom, sa suprugom i dve ćerke. Smiljana navodi da je ostala potpuno zatečena i da Artan nije uspeo da je prepozna.

Foto: Shutterstock

- Stajala sam kao ukopana, nesposobna da progovorim. Artan me nije prepoznao, ali ja sam njega prepoznala po hodu i držanju - ispričala je.

Dok je gledala kako Artan sa porodicom odlazi kroz aerodromsku gužvu, vratila su joj se sećanja na mladost i odluku koju je donela pod pritiskom porodice.