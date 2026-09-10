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Sezona pripreme zimnice ulazi u najintenzivniji deo, a građani koji ovih dana planiraju kupovinu paprike i paradajza već mogu da naprave računicu koliko će ih koštati ajvar, pinđur i kuvani paradajz.

Na pijaci u Sremskoj Mitrovici paprika se trenutno prodaje po ceni od 100 do 130 dinara za kilogram, u zavisnosti od vrste, kvaliteta i tezge, dok se paradajz za preradu, kada se kupuje na gajbicu, može pronaći za 100 dinara po kilogramu.

Za domaćinstvo koje kupuje 20 kilograma paprike to znači trošak od 2.000 do 2.600 dinara, dok za 30 kilograma treba izdvojiti od 3.000 do 3.900 dinara.

Početkom septembra crvena paprika je kod pojedinih prodavaca koštala 100 dinara po kilogramu, a prošle godine bila je skuplja za 25 do 30 dinara. Prodavci očekuju da najveća potražnja bude upravo tokom prve tri nedelje septembra, kada se paprika najviše kupuje za pripremu ajvara i druge zimnice.

Foto: Kurir.rs/D.Š

U ponudi su različite vrste paprike, od babure do crvene paprike koja je najtraženija za ajvar. Sveža roba na tezge stiže svakodnevno, u zavisnosti od berbe i raspoloživih količina.

Paradajz za mlevenje i kuvanje takođe se sada kupuje u većim količinama. Na mitrovačkoj pijaci cena za kupovinu na gajbicu ide oko 100 dinara po kilogramu, pa 20 kilograma paradajza košta oko 2.000 dinara, pre troškova ostalih sastojaka i kuvanja.

Početkom septembra paradajz za preradu mogao je da se nađe i za 80 dinara po kilogramu, dok je litar već pripremljenog mlevenog ili kuvanog paradajza koštao 350 dinara, uz mogućnost niže cene za veću količinu.

Septembar je tradicionalno glavni mesec za pripremu zimnice, a trenutne cene pokazuju da je ponuda paprike i paradajza već ušla u period koji domaćinstva koriste za veće nabavke.

Cene su zabeležene 10. septembra na pijaci u Sremskoj Mitrovici i mogu da se razlikuju u zavisnosti od tezge, kvaliteta i količine koja se kupuje.