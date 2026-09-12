KAKO JE “GRADAC” IZ PROVINCIJE UŠAO U VRH SRPSKE KULTURE – Branko Kukić u večerašnjem Crvenom kartonu od 00.00
Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare, večeras u ponoć je Branko Kukić, pisac i urednik časopisa Gradac
On govori o svom odrastanju u mestu Jelen Do, koje prepoznaje kao malu varoš, a ne selo, jer je postojala škola, crkva, ambulanta, železnička stanica i pošta. Iako je promenio više gimnazija, od Požege i Višegrada do 11. beogradske i Užičke, kaže da ga klasično školovanje nije mnogo oblikovalo. Presudan uticaj na njega imale su knjige koje je čitao još od najranijeg detinjstva – bajke sveta, avanturistički romani, „X-100 romani“, Tarzan, Artur Konan Dojl, Agata Kristi i drugi autori. Upravo kroz tu literaturu, kaže, rodila se njegova želja za životom, avanturom, istraživanjem i otkrivanjem nepoznatog.
Teme o kojima će biti reči u ovoj emisiji su:
Lutanje kao put ka pronalaženju sebe
Milenko Pajić i krug iz kog će nastati „Gradac“
Kako je „Gradac“ iz provincije ušao u vrh srpske kulture
„Gradac“ i Medijala – otkrivanje potisnute umetnosti
Savremena svetska priča“ i revolucija u srpskoj prozi
Veliki lomovi u kulturi i nastanak novih književnih pravaca
„Savremena svetska poezija“ i nestajanje interesovanja za poeziju
Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!
Pogledajte i odlučite kome biste vi dali crveni karton večeras od ponoći na Kurir televiziji.