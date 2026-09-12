Kako je „Gradac“ iz provincije ušao u vrh srpske kulture

On govori o svom odrastanju u mestu Jelen Do, koje prepoznaje kao malu varoš, a ne selo, jer je postojala škola, crkva, ambulanta, železnička stanica i pošta. Iako je promenio više gimnazija, od Požege i Višegrada do 11. beogradske i Užičke, kaže da ga klasično školovanje nije mnogo oblikovalo. Presudan uticaj na njega imale su knjige koje je čitao još od najranijeg detinjstva – bajke sveta, avanturistički romani, „X-100 romani“, Tarzan, Artur Konan Dojl, Agata Kristi i drugi autori. Upravo kroz tu literaturu, kaže, rodila se njegova želja za životom, avanturom, istraživanjem i otkrivanjem nepoznatog.

Teme o kojima će biti reči u ovoj emisiji su: