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Vozače koji se noćas kreću unutrašnjom obilaznicom Soluna u pravcu ka graničnom prelazu Evzoni očekuje privremena obustava saobraćaja, obaveštavaju sa instagram stranice "Grčka info".

Prema najavi grčke saobraćajne policije, potpuno zatvaranje ove deonice biće na snazi u ponedeljak, 14. septembra, u periodu od 23 do 5 časova ujutru. Obustava obuhvata potez između čvorova K10 Konstantinopolitika i K9 Toumba.

Foto: steve estvanik/Shutterstock

Suprotan smer na obilaznici, koji vodi ka Halkidikiju, nije obuhvaćen ovim promenama i saobraćaj će se u tom pravcu odvijati potpuno normalno.

Zbog noćnog zatvaranja, sva vozila koja putuju ka Evzoniju biće preusmerena na alternativne gradske trase.

Vozači će se sa obilaznice usmeravati preko Stagiriti, a potom će vožnju nastavljati ulicama Grigorija Lambrakija i Diagora, nakon čega će moći ponovo da se uključe na glavnu trasu kod čvora K9 Toumba.

Nadležni savetuju poseban oprez i strogo praćenje privremene saobraćajne signalizacije, budući da se zbog preusmeravanja vozila sa obilaznice na gradske ulice može očekivati nešto usporeniji protok saobraćaja.

Kurir/Telegraf.rs