Važno upozorenje za sve koji se noćas vraćaju iz Grčke: Potpuno se zatvara deo ove saobraćajnice
- Noćas se potpuno zatvara deo unutrašnje obilaznice Soluna ka Evzoniju, između K10 Konstantinopolitika i K9 Toumba, od 23 do 5 časova.
- Saobraćaj ka Evzoniju biće preusmeren kroz gradske ulice, dok smer ka Halkidikiju ostaje otvoren.
- Vozačima se savetuje poseban oprez i praćenje privremene signalizacije zbog mogućih zastoja.
Vozače koji se noćas kreću unutrašnjom obilaznicom Soluna u pravcu ka graničnom prelazu Evzoni očekuje privremena obustava saobraćaja, obaveštavaju sa instagram stranice "Grčka info".
Prema najavi grčke saobraćajne policije, potpuno zatvaranje ove deonice biće na snazi u ponedeljak, 14. septembra, u periodu od 23 do 5 časova ujutru. Obustava obuhvata potez između čvorova K10 Konstantinopolitika i K9 Toumba.
Suprotan smer na obilaznici, koji vodi ka Halkidikiju, nije obuhvaćen ovim promenama i saobraćaj će se u tom pravcu odvijati potpuno normalno.
Zbog noćnog zatvaranja, sva vozila koja putuju ka Evzoniju biće preusmerena na alternativne gradske trase.
Vozači će se sa obilaznice usmeravati preko Stagiriti, a potom će vožnju nastavljati ulicama Grigorija Lambrakija i Diagora, nakon čega će moći ponovo da se uključe na glavnu trasu kod čvora K9 Toumba.
Nadležni savetuju poseban oprez i strogo praćenje privremene saobraćajne signalizacije, budući da se zbog preusmeravanja vozila sa obilaznice na gradske ulice može očekivati nešto usporeniji protok saobraćaja.
Kurir/Telegraf.rs