Slušaj vest

Vozače koji se noćas kreću unutrašnjom obilaznicom Soluna u pravcu ka graničnom prelazu Evzoni očekuje privremena obustava saobraćaja, obaveštavaju sa instagram stranice "Grčka info".

Prema najavi grčke saobraćajne policije, potpuno zatvaranje ove deonice biće na snazi u ponedeljak, 14. septembra, u periodu od 23 do 5 časova ujutru. Obustava obuhvata potez između čvorova K10 Konstantinopolitika i K9 Toumba.

Evzoni
Foto: steve estvanik/Shutterstock

Suprotan smer na obilaznici, koji vodi ka Halkidikiju, nije obuhvaćen ovim promenama i saobraćaj će se u tom pravcu odvijati potpuno normalno.

Zbog noćnog zatvaranja, sva vozila koja putuju ka Evzoniju biće preusmerena na alternativne gradske trase.

Ne propustiteDruštvoVeliko upozorenje za putnike iz Srbije: Na ovom prelazu ka Grčkoj očekuje se potpuni kolaps, dobro se spremite
WhatsApp Image 2026-06-30 at 14.50.56.jpeg

Vozači će se sa obilaznice usmeravati preko Stagiriti, a potom će vožnju nastavljati ulicama Grigorija Lambrakija i Diagora, nakon čega će moći ponovo da se uključe na glavnu trasu kod čvora K9 Toumba.

Nadležni savetuju poseban oprez i strogo praćenje privremene saobraćajne signalizacije, budući da se zbog preusmeravanja vozila sa obilaznice na gradske ulice može očekivati nešto usporeniji protok saobraćaja.

Kurir/Telegraf.rs

Ne propustiteSrbijaKILOMETARSKE KOLONE NA OVOJ GRANICI Srbi krenuli kući sa mora, automobilima nema kraja! U najboljem slučaju čeka se sat vremena na ulazak u zemlju
Bijelo Polje guzve Srbija
DruštvoDva sata agonije na Evzoniju: Srpkinju Mariju odvojili od muža i deteta na granici, nisu hteli da je puste u Grčku!
EES sistem Evzoni
DruštvoAko sutra krećete na put, spremite se za haos na Evzoniju: Zbog jedne stvari očekuju se višesatna čekanja! Evo o čemu je reč
Evzoni Grčka granični prelaz
DruštvoSATIMA ČEKALI NA GRANICI SA GRČKOM A ONDA SE DESILO NEOČEKIVANO: Potpuni neznanci ovako pomogli čoveku kog je poterao maler
Evzoni Grčka granični prelaz

00:48
Put do Tasosa preko Severne Makedonije ili Bugarske? Izvor: MONDO