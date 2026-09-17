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Moljci u ormaru nisu jedini problem. Zavlače se i među brašno, pirinač i testeninu, a postoji jednostavan način da ih zauvek oterate.

Jednom su se pojavili, a onda ih odjednom ima svuda - u brašnu, pirinču, testenini, pa čak i po policama. Moljci u ormaru nisu samo dosadni, već mogu da naprave haos u celoj kuhinji.

Dobra vest je da postoji jedna obična sitnica od koje beže, a verovatno je već imate kod kuće.

Foto: Profimedia

Zašto hranu ne treba držati iznad šporeta

Namirnice nikada ne treba čuvati u kuhinjskim ormarićima iznad šporeta, jer moljci lako uđu unutra i polažu larve. Ove male štetočine obožavaju integralne žitarice, pre svega smeđi pirinač, heljdu, proso i brašno. Najbolje je hranu držati u posebnim teglama sa poklopcima.

Tegla radi dve stvari odjednom. Zatvara miris koji ih privlači i sprečava da se iz jedne kese zaraza preseli na celu policu. U malim panel kuhinjama, gde je sav suvi program natrpan u jedan ormarić, to je razlika između jedne bačene kese i generalnog pražnjenja police.

Mirisi koje moljci u ormaru ne podnose

Moljci ne podnose miris lavande, kedra i citrusa. Stavite kap ulja na komadić vate i ubacite je u kuhinjske ormariće. Isto važi i za ulje limunske trave, kap eteričnog ulja na vati u ormariću za hranu tera ih dalje.

Zamka za moljce koja se pravi za minut

Foto: Daniela Stärk / Panthermedia / Profimedia

Napravite privezak od komadića drveta i kanapa, poprskajte drvo sa nekoliko kapi ulja i okačite ga na vešalice u ormanu ili u kuhinjskom ormariću. Drvo dugo drži miris, pa se cela stvar osvežava tek kad primetite da je izbledeo.

Sprej protiv moljaca od tri sastojka

Potrebna vam je supena kašika alkohola, 30 kapi esencijalnog ulja lavande i 1 dcl destilovane vode. Dodajte sastojke tim redosledom u bocu, protresite pre upotrebe i poprskajte police i unutrašnjost ormana nakon čišćenja.

Lovorov list koji tera moljce iz ormara

Osim za pripremu ukusnih jela, lovorov list je odličan i za odbijanje moljaca. Njegov jak miris sprečiće ih da uđu u orman ako ga stavite u prozračnu kesicu ili celo lišće poređate direktno na policu.

Nije slučajno što se baš lovor godinama drži u domaćim ostavama. Kesica lovorovog lista košta manje od sredstava iz prodavnice, a već je u vašoj kuhinji. Sitnica, a rešava ono što ume da uništi celu policu.