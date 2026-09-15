Slušaj vest

Na osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", na teritoriji Republike Srbije su, od početka sezone nadzora, 1. juna 2026. godine, do 13. septembra 2026. godine, registrovana su ukupno 43 slučaja obolevanja od groznice Zapadnog Nila, od čega je 40 slučajeva sa neuroinvazivnim oblikom bolesti.

Slučajevi su registrovani na teritoriji deset okruga: Grada Beograda (14 slučajeva), Južnobačkog (devet slučajeva), Šumadijskog (pet slučajeva), Srednjobanatskog (četiri slučaja), Južnobanatskog (pet slučaja), Severnobanatski (dva slučaja), Zapadnobačkog (jedan slučaj), Rasinskog (jedan slučaj), Braničevskog (jedan slučaj) i Pomoravskog (jedan slučaj) okruga.

Među obolelima je 28 osoba muškog i 15 osoba ženskog pola. Prosečna starost obolelih je 66,6 godina.

U sezoni nadzora 2026. godine, zaključno sa 10. septembrom 2026. godine, u državama Evropske unije (EU) i Evropskog ekonomskog prostora (EEP) slučajevi obolevanja od groznice Zapadnog Nila kod ljudi registrovani su u: Italiji, Grčkoj, Rumuniji, Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Holandiji, Hrvatkoj, Kipru i Mađarskoj. U regionu je obolevanje registrovano i u Severnoj Makedoniji i Albaniji, saopštio je Batut.

Kako zaustaviti svrab od ujeda komarca Foto: Shutterstock

Od početka sezone transmisije 2026. godine, zaključno sa 10. septembrom, ukupno su identifikovana 152 područja zahvaćena virusom Zapadnog Nila u 13 evropskih zemalja. Zahvaćena područja su registrovana u: Italiji (64), Grčkoj (21), Rumuniji (20), Francuskoj (14), Holandiji (10), Hrvatskoj (5), Španiji (5), Mađarskoj (4), Severnoj Makedoniji (3), Nemačkoj (2), Austriji (2), Albaniji (1) i Kipru (1).

U ovih 13 zemalja prijavljeno je ukupno 1.247 lokalno stečenih slučajeva infekcije virusom Zapadnog Nila kod ljudi u: Italiji 590, Grčkoj 319, Španiji 104, Severnoj Makedoniji 57, Rumuniji 77, Francuskoj 49, Holandiji 19, Hrvatskoj 10, Kipru 10, Austriji 5, Mađarskoj 4, Nemačkoj 2 i Albaniji 1 slučaj.

Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Glavni vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila je Culex pipiens, vrsta komarca koja je odomaćena i kod nas. Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra meseca.

U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila, preporučuje se primena mera lične zaštite od uboda komaraca, i to:

- Upotreba repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom.

- Nošenje odeće dugih rukava i nogavica, svetle boje.

- Preporučljivo je da odeća bude komotna, jer komarci mogu da ubadaju kroz pripijenu odeću.

- Izbegavanje boravka na otvorenom u periodu najintenzivnije aktivnosti komaraca – u sumrak i u zoru.

Foto: Mircea Costina / Alamy / Profimedia

- Upotreba zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta.

- Redukcija broja komaraca u zatvorenom prostoru.

- Po mogućstvu boravak u klimatizovanim prostorima, jer je broj insekata u takvim uslovima značajno smanjen.

- Izbegavanje područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare.

- Smanjenje broja komaraca na otvorenom gde se radi, igra ili boravi, što se postiže isušivanjem izvora stajaće vode. Na taj način smanjuje se broj mesta na koje komarci mogu da polože svoja jaja. Najmanje jednom nedeljno treba isprazniti vodu iz saksija za cveće, posuda za hranu i vodu za kućne ljubimce, iz kanti, buradi i limenki. Ukloniti odbačene gume i druge predmete koji mogu da prikupljaju vodu.

- U slučaju putovanja u inostranstvo, pogotovo ako se radi o tropskom i subtropskom području, obavezno se pridržavati svih navedenih mera prevencije.

- U slučaju pojave bilo kakvih simptoma koji su kompatibilni sa neuroinazivnim oblikom bolesti, odmah se javiti izabranom lekaru.