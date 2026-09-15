Slušaj vest

Novak Despotović iz Kikinde, nakon uspešno završene Matematičke gimnazije u Beogradu i pregršt osvojenih nagrada na najprestižnijim internacionalnim matematičkim olimpijadama, završio je prvi godinu studija na Kembridž univerzitetu u Velikoj Britaniji.

Zahvaljujući uspesima iz matematike, dobio je punu stipendiju na ovom univerzitetu koji je na svetskoj rang listi zauzeo visoko treće mesto, i to na koledžu Triniti, na smeru matematike, što polazi za rukom svega nekolicini učenika iz celog sveta.

"Deo sam 30 odsto najboljih studenata"

- Prvu godinu završio sam uspešno, deo sam 30 odsto najboljih studenata, i pripremam se za narednu. Bilo je nešto teže u odnosu na ono što sam očekivao. Nisam navikao na takozvane deadline, odnosno rokove koji se na ovom univerzitetu strogo poštuju. U Srbiji, dok sam se pripremao za razna takmičenja, sam sebi sam određivao tempo učenja i vežbanja, a ovde sam morao da se prilagodim zadatom rasporedu. Posebno se to odnosilo na domaće zadatke koje smo dobijali od profesora - otkriva Novak.

Prezadovoljan je smeštajem, hranom i uopšte ukupnom organizacijom koja je na izuzetno visokom nivou, što se i moglo očekivati od univerziteta koji ima tradiciju stariju od 800 godina.

- Moja očekivanja, koja sam imao pre odlaska na Triniti u potpunosti su ispunjena. Pre odlaska podrobno sam se raspitao o samom koledžu i otprilike sam znao kakav me život očekuje - napominje Despotović.

Više od polovine studenata su strani državljani

I prijatelje sa kojima se druži i provodi vreme, takođe hvali:

- Na mom smeru, matematici, više od polovine studenata su strani državljani. Dobar deo njih poznajem još iz srednje škole, sa raznih međunarodnih takmičenja na kojima smo učestvovali. Neki od njih su upisali fiziku, takođe na mom koledžu. Tu su prijatelji iz Singapura, Kazahstana, Grčke i Rumunije koje sam stekao još dok sam bio na Matematičkoj olimpijadi. Uglavnom zajedno provodimo vreme.

Predavanja, ali i ispiti razlikuju se od onih kakvi su na univerzitetima u našoj zemlji.

- Svi ispiti se polažu na kraju školske godine u roku od sedam dana. Čitave godine mi se pripremamo za njih i tokom priprema nema ocenjivanja. Jedine obaveze, do polaganja ispita, su takozvane supervizije koje se ne ocenjuju, ali služe da studente pripreme za ispit. Po završetku svakog predavanja dobijemo setove zadataka koje treba da uradimo do određenog datuma koje odrede supervizori. Pošto pregledaju zadatke, supervizori imaju individualne konsultacije sa svakim studentom tokom kojih dodatno pojašnjavaju eventualne nedoumice, ukazuju na greške i dodatno nas edukuju. Na ovaj način mi gradivo potpuno savladamo.

Zahtevno gradivo

Ispiti se polažu isključivo pismeno.

- Traju tri sata za koja treba da se reši 12 zadataka iz dve različite oblasti po jednom ispitu. Ove godine imao sam osam predmeta i polagao sam četiri ispita. Student ima pravo da bira oblast koju će polagati, tako da sam i ja izabrao one koje sam najbolje savladao. Gradivo je dosta zahtevno i nije lako. Neophodno je puno rada i priprema. Važno je i to da ne zaostajem puno u znanju koje sam poneo sa sobom iz srednje škole u odnosu na druge studente - pojašnjava Novak.

Kaže da koledž nudi takođe i mnoge zabavne sadržaje, pa se do sada oprobao u veslanju, penjanju na veštačkoj steni, učlanio se u klub društvenih igara. Kembridž ima oko 100.000 stanovnika i pravi je univerzitetski grad.

Foto: foto Premier Photo Shutterstock

- Slobodno vreme provodim družeći se sa prijateljima. Odemo i do teretane. Još uvek se nisam odlučio kojim sportom ću se baviti jer sam želeo najpre da se priviknem na okruženje. Ranije sam trenirao vaterpolo - dodaje Novak.

Osnovne studije traju tri godine

Kako je Kembridž velik upoznao je samo deo grada, a boravio je i jedan dan u Londonu, gde je bio na okupljanju studenata stipendista. Tada se provozao Temzom.

Osnovne studije traju mu tri godine nakon kojih ima i godinu master studija. Pored matematike, Novak će se u narednom periodu usredsrediti na fiziku jer kako je rekao svaka naredna godina biće lakša. Kada završi koledž poneće zvanje master matematike sa kojim može da radi u različitim oblastima.

Univerzitet Kembridž se sastoji od 31 koledža koji su svi međusobno nezavisni. Među njima je najprestižniji Triniti i najteže ga je upisati, dok je na Trinitiju od svih smerova najteže upisati matematiku. U knjizi ovog koledža stoje potpisi Lorda Bajrona, Čarlsa Darvina, Alana Tjuringa, Stivena Hokinga, Isaka Njutna. Hodnicima čuvenog Trinitija hodali su mnogi nobelovci, predsednici i premijeri država, olimpijski sportisti i najbolji svetski stručnjaci, od kojih neki i danas predaju u njemu.

Kembridž ima oko 24.000 studenata, od kojih je nešto preko 1.000 na Trinitiju.