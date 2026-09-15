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Narednih dana toplije vreme, posebno u petak kada bi na istoku regiona ponegde moglo biti oko 30 stepeni, naveo je Marko Čubrilo u svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi.

On je istakao da će od četvrtka uveče nad zapadnim delovima Srbije ponovo biti nestabilno.

- Nakon toga, u subotu će biti nestabilno nad većim delom regiona. Za vikend manje osveženje, dok je oko 21.09. moguće spuštanje hladnog fronta, ali još nije poznato pod kojim uglom, a od toga zavisi razvoj sinoptike posle tog datuma.

Posle još jednog talasa kiše koji je mestimično ostavio i oko 20 mililitara taloga danas sledi stabilizacija vremena dok su retki pljuskovi mogući još ponegde na krajnjem jugoistoku regiona.

- U sredu jutro sveže, mestimično maglovito uz minimume od 3 do 15 stepeni. U toku dana sunčano i malo toplije. Porast dnevnih maksimuma se očekuje se do subote i najtopliji dan bi trebao biti petak sa maksimumima od 22 stepena na zapadu do 31 na istoku regiona. Od četvrtka posle podne će sporo-pokretan hladni front početi severnom Jadranu u zapadu regiona donositi česte i jake grmljavinske pljuskove, dok bi nad ostalim delom regiona uglavnom bilo suvo - rekao je Čubrilo i nastavio:

- U petak nestabilno nad većim delom Jadrana i Dinaridima, a nad ostalim predelima suvo i toplo. U subotu se destabilizacija očekuje nad većim delom regiona i bilo bi uslova i jače lokalne pljuskove, vetar u okretanju na severozapadni smer uz osveženje i u nedelju kada bi pljuskova još bilo na jugoistoku maksimumi od 17 do 23 stepena - rekao je on.

Početkom naredne nedelje slično vreme, dok se oko 21.09. krajem dana očekuje premeštanje hladnog fronta uz prolaznu kišu, ali i zahlađenje te bi se oko 22.09. maksimumi kretali od 14 do 21 stepen.

- Još nije jasno pod kojim uglom bi tačno hladan front stigao do nas, a to bi definisalo i količinu hladnog vazduha koji bi se prelio nad Jadran, te da li bi bilo sekundarne ciklogeneze ili ne. Trenutno je izglednija opcija bez ciklogeneze, ali tek za 3-4 dana će se taj deo sinoptike moći pouzdano znati - naveo je Čubrilo.

Narednih dana toplije, krajem nedelje ponovo nestabilno i svežije.