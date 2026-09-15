Slušaj vest

Narednih dana toplije vreme, posebno u petak kada bi na istoku regiona ponegde moglo biti oko 30 stepeni, naveo je Marko Čubrilo u svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi.

On je istakao da će od četvrtka uveče nad zapadnim delovima Srbije ponovo biti nestabilno.

- Nakon toga, u subotu će biti nestabilno nad većim delom regiona. Za vikend manje osveženje, dok je oko 21.09. moguće spuštanje hladnog fronta, ali još nije poznato pod kojim uglom, a od toga zavisi razvoj sinoptike posle tog datuma.

Posle još jednog talasa kiše koji je mestimično ostavio i oko 20 mililitara taloga danas sledi stabilizacija vremena dok su retki pljuskovi mogući još ponegde na krajnjem jugoistoku regiona.

Ne propustiteDruštvoLUDO VREME NE POSUSTAJE! Prvo skok na 28 stepeni pa grmljavina i SNEG U SRBIJI - poznati meteorolozi izdali upozorenje: El Ninjo nam sprema OŠTRU I SNEŽNU ZIMU!
kisa.jpg

- U sredu jutro sveže, mestimično maglovito uz minimume od 3 do 15 stepeni. U toku dana sunčano i malo toplije. Porast dnevnih maksimuma se očekuje se do subote i najtopliji dan bi trebao biti petak sa maksimumima od 22 stepena na zapadu do 31 na istoku regiona. Od četvrtka posle podne će sporo-pokretan hladni front početi severnom Jadranu u zapadu regiona donositi česte i jake grmljavinske pljuskove, dok bi nad ostalim delom regiona uglavnom bilo suvo - rekao je Čubrilo i nastavio:

- U petak nestabilno nad većim delom Jadrana i Dinaridima, a nad ostalim predelima suvo i toplo. U subotu se destabilizacija očekuje nad većim delom regiona i bilo bi uslova i jače lokalne pljuskove, vetar u okretanju na severozapadni smer uz osveženje i u nedelju kada bi pljuskova još bilo na jugoistoku maksimumi od 17 do 23 stepena - rekao je on.

Početkom naredne nedelje slično vreme, dok se oko 21.09. krajem dana očekuje premeštanje hladnog fronta uz prolaznu kišu, ali i zahlađenje te bi se oko 22.09. maksimumi kretali od 14 do 21 stepen.

- Još nije jasno pod kojim uglom bi tačno hladan front stigao do nas, a to bi definisalo i količinu hladnog vazduha koji bi se prelio nad Jadran, te da li bi bilo sekundarne ciklogeneze ili ne. Trenutno je izglednija opcija bez ciklogeneze, ali tek za 3-4 dana će se taj deo sinoptike moći pouzdano znati - naveo je Čubrilo.

Narednih dana toplije, krajem nedelje ponovo nestabilno i svežije.

Kurir/Espreso

Ne propustiteDruštvo(MAPE) PROLOM OBLAKA NOĆAS U SRBIJI! RHMZ izdao hitno upozorenje za ove delove zemlje: Sledi preokret sa temperaturama, a evo kada opet SKAČE NA 31 stepeni!
Screenshot 2026-09-14 172902.png
DruštvoDOLAZI ZIMA KAKVU DUGO NISMO VIDELI! Meteorolozi upozoravaju na Super El Ninjo: Čeka nas sneg i debeli minus
shutterstock_2415884895(1).jpg
SrbijaPRIJEPOLJAC SLIKAO TERMOMETAR, LJUDI NE VERUJU! Evo koliko je izmerio a ima još 10 dana do kraja leta! Hladnije i od Sjenice u kojoj je bilo samo 2 stepena!
VARINE-TERMOMETAR.jpg
DruštvoStiže prvi sneg u Srbiju, vejaće od ovog datuma?! Ivan Ristić otkrio kada bi prve pahulje mogle da padnu - sledi veliki vremenski obrt
Ivan Ristić

03:25
Vremenska prognoza do sredine septembra Izvor: Kurir televizija