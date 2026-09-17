Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkvadanas slavi Svetog sveštenomučenik Vavilu. Sveti Vavila je bio antiohijski patrijarh i sveg Istoka u periodu od 237-253 godine.

U pravoslavnoj crkvi se pominje kao sveti mučenik, koji je stradao od progona na cara Decija Trajana.

Prema predanju iz žitija Vavila je tokom jednog paganskog praznika sprečio Antiohijskog cara Numerijana da uđe u hrišćanski Hram tokom Liturgije koju je služio. Nakon toga car je naredio da se crkva u kojoj je služena liturgija spali, a Vavila je uhapšen.

Kada je odveden na saslušanja priznao je da je hrišćanin, iako je to tada bilo strogo zabranjeno. Vavilu su nakon tog priznanja okovali i kao okovanog vozili po gradu primoravajući ga da se pokloni paganskim božanstvima i odrekne vere u Isusa Hrista.

Sveti Vavila je nakon svega obešen o drvo i bio mučen vatrom, na kraju je car naredio i da mu se odseče glava.

Sahranjen je zajedno sa svojim učenicima koji su takođe stradali zbog vere.

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava i Svetog proroka Mojseja Bogovidca, Svetog Petra Dabrobosanskog, kao i Prepodobnog Stefana Tronoškog.