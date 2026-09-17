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Sa dolaskom hladnijih dana, sušenje veša u stanu ponovo postane glavobolja. Vazduh u sobama postane težak i vlažan, prozori se orose, a garderoba se suši čitavu večnost.

Ako nemate mašinu za sušenje, evo proverenih caka koje stvarno ubrzavaju proces.

1. Bolja centrifuga štedi pola posla

Nemojte vaditi veš iz mašine čim se završi standardni program. Pustite još jedan ciklus centrifuge, makar i na slabijoj brzini, jer i to doprinosi bržem sušenju. Što mašina više vode izbaci dok je veš u bubnju, to će vam manje vlage ostati u stanu. Samo obavezno dobro protresite svaki komad pre kačenja da se ne biste kasnije borili sa zgužvanim materijalima.

Foto: Nataliia Samoilova / Alamy / Profimedia

2. Odvlaživač vazduha menja sve

Džabe širite veš i otvarate prozore ako je u stanu visoka vlažnost vazduha - odeća nema gde da ispari, pa samo poprimi ustajao miris. Mali kućni odvlaživač (dehumidifier) preko je potreban u svakom stanu zimi. Izvlači višak vode iz vazduha, sprečava buđ na zidovima, a veš se uz njega osuši preko noći.

3. Trik sa običnim peškirom

Ako vam je neka košulja ili majica hitno potrebna, a mokra je, upotrebite staru kućnu caku. Stavite odevni predmet na čist, suv peškir, urolajte ih zajedno u čvrstu "kobasicu" i dobro pritisnite rukama ili stanite na rolnu. Peškir će odmah uvući prvu turu vode, pa će se odeća osušiti upola brže kada je zakačite.

4. Ne gomilajte veš na sušilici

Najčešća greška je ređanje odeće jedne preko druge da bi sve stalo. Ostavite razmak od par centimetara između komada jer vazduh mora da kruži. Vešalice su ovde najbolji saveznik - okačite košulje i majice na vešalice, pa ih zakačite za ivice sušilice. Stane više stvari, a suše se brže.

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5. Običan stoni ventilator pravi promaju

Izvucite iz ormara stari stoni ventilator (onaj mali što vam je služio leti). Usmerite ga da duva direktno u sušilicu sa vešom i odškrinuti prozor na desetak minuta. Veštačko strujanje vazduha deluje kao da sušite veš napolju na povetarcu, troši minimalno struje, a sprečava stvaranje vlage u sobi.

6. Redovno čistite filter mašine

Ako povremeno palite mašinu za sušenje, zapamtite jedno pravilo: filter se čisti posle svakog ciklusa. Nakupljena vlakna zapuše mrežicu, mašina se muči, troši duplo više struje, a ciklus traje satima duže bez ikakve potrebe.