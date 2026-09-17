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Prekoračili ste brzinu ili prošli kroz crveno, a ipak nećete dobiti kaznu? Da, zakon predviđa i takvu mogućnost, ali pod jednim važnim uslovom.

MUP može odustati od procesuiranja ukoliko je prekršaj načinjen radi zaštite ili spasavanja života, zdravlja ili imovine.

Željko Regoda, glavni i odgovorni urednik portala Autoinfo.rs, objasnio je da postoji zakonom predviđena situacija u kojoj MUP može da odustane od procesuiranja prekršaja.

Odustajanje od kazne

- U Zakonu o bezbednosti saobraćaja, članom 314a, predviđeno je da MUP može da odustane od procesuiranja prekršaja ukoliko je prekršaj načinjen zbog toga što je učesnik u saobraćaju postupao radi zaštite bezbednosti, odnosno radi zaštite ili spasavanja života, zdravlja ili imovine - rekao je on u video-snimku na Tiktoku.

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Potom je naveo u kojim situacijama policija može odustati od procesuiranja.

- Ako je neko vozio bolesno dete kome je hitno potrebna medicinska pomoć, pa je prekoračio brzinu ili prošao kroz crveno, policija može da odustane od procesuiranja prekršaja - istakao je Regoda i dodao:

Komisija razmatra zahtev

- Procedura je takva da taj vozač treba da dostavi odgovarajuće dokaze, znači medicinsku dokumentaciju ili neku drugu kojom potvrđuje da je prekršaj načinjen zbog spasavanja nečijeg života, zdravlja ili imovine. Onda se sastane njihova komisija, razmotri taj zahtev i mogu da odustanu od prekršaja. Ako donesu takvu odluku, kazne neće ni biti.

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