Slušaj vest

Mehanizam u praksi deluje efikasno, a država uspeva da obezbedi redovnost isplata bez administrativnih opterećenja za samohrane roditelje, potvrdila je ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević.

Rešenja o isplati donose se u zakonskom roku od 15 dana od podnošenja zahteva, nakon čega sredstva redovno ležu na račune korisnika bez potrebe za mesečnim obnavljanjem dokumentacije.

- Prošlo je godinu dana od početka primene Zakona o Alimentacionom fondu. Sa punom odgovornošću mogu da kažem da smo zadovoljni primenom zakona, postojanjem i formiranjem fonda, ali i samim postupkom koji se sprovodi u našem ministarstvu.

Od izuzetnog je značaja to što poštujemo zakonski rok od 15 dana za donošenje isplatnog rešenja i isplatu prvog iznosa alimentacije - započela je Kovačević.

02:43 Jelena Žarić Kovačević: Nadam se da roditelji više neće izbegavati alimentaciju Izvor: Kurir televizija

Statistika i korisnici

Pored maloletnika, pravo na sredstva koristi mogu da koriste i mladi do 26 godina.

- Takođe, velika prednost za građane i za nas u ministarstvu jeste to što korisnici ne moraju svakog meseca da podnose nove zahteve niti da nas podsećaju na uplatu. Trenutno smo tu za oko 1.000 dece, više od 500 majki, kao i za 46 punoletnih osoba do 26 godina starosti koje se nalaze na redovnom školovanju i svakog meseca redovno primaju sredstva iz fonda.

Iako su najčešći korisnici majke koje se samostalno staraju o deci, u praksi postoje i drugačije životne okolnosti.

Ne propustite Društvo Država plaća alimentaciju kada roditelj neće ili ne može! Evo ko ima pravo i kako do novca

- Postoje i očevi koji samostalno vode računa o svojoj deci. O takvim životnim okolnostima mogli smo da se uverimo i na konferenciji posvećenoj Alimentacionom fondu. Tamо smo razgovarali sa mladim čovekom koji studira na redovnim studijama i prima alimentaciju, sa ocem koji brine o svom detetu, sa majkom, ali i sa bakom koja je svojoj unučadima i majka i otac.

Jelena Zarić Kovačević ministarka Foto: Kurir Televizija

Preventivni efekat i naplata dugova

Pored direktne materijalne pomoći, primena zakona pokazala je i neočekivan preventivni efekat na dužnike.

- Ono što je dobro posle godinu dana primene jeste to što Alimentacioni fond i čitav ovaj postupak imaju i preventivni karakter. Počeli smo da dobijamo informacije o predmetima u kojima su dužnici, čim su videli da je doneto isplatno rešenje, odmah su platili iznos alimentacije, pa čak i dugovanja iz prethodnih godina. Moralna komponenta ovog zakona, koju smo od početka isticali, sada daje konkretne rezultate.

Nadam se da će biti sve više onih koji neće izbegavati ovu obavezu niti tražiti opravdanja da ne uplate novac bivšem supružniku, zaboravljajući da taj novac ne daju njemu ili njoj, već ga duguju sopstvenoj deci.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: