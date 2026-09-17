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Studenti u Srbiji dobijaju još jednu šansu da završe studije, zahvaljujući preporukama Ministarstva prosvete koje su upućene visokoškolskim ustanovama.

Naime, studentima koji su studirali po Bolonjskom sistemu i kojima je istekao rok za završetak studija, može biti produžen period studiranja za još jednu godinu, pod uslovom da podnesu lični zahtev.

Još jedna važna preporuka odnosi se na lakše izmirivanje finansijskih obaveza. Ministarstvo savetuje da visokoškolske ustanove omogućavaju plaćanje školarine u više rata, čime bi se olakšalo upravljanje troškovima studiranja.

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Za studente koji žele da napreduju brže, preporučeno je da se omogući upis do 90 ESPB bodova tokom školske godine. Takođe, studenti mogu upisivati predmete na početku svakog semestra, a dodatni apsolventski rokovi biće dostupni studentima nakon poslednje godine osnovnih i integrisanih studija, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Posebna pogodnost odnosi se na studente master i doktorskih studija koji su stigli do odbrane svog rada. Njima je omogućeno da odbrane master rad ili doktorsku disertaciju u školskoj 2026/2027. godini bez dodatnih troškova.

Kurir/Telegraf.rs

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