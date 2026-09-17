Majkama čak 2,5 miliona dinara! Država daje novac za kuću na selu bez dodatnog ulaganja - Ovo su uslovi
- Vlada Srbije usvojila je uredbu kojom se majkama novorođene dece omogućava pomoć za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Ukupna podrška može da iznosi do 2,5 miliona dinara.
- Najviše 1,5 miliona dinara stiže kroz program Ministarstva za brigu o selu, a do milion dinara kroz subvenciju za prvu nekretninu po osnovu rođenja deteta. Pravo imaju majke dece do godinu dana, bez starosnog ograničenja.
Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta. Time je omogućeno da majke dece uzrasta do godinu dana podnesu zahteve za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i iskoriste obe mere podrške države za rešavanje stambenog pitanja koje sprovode Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Ministarstvo za brigu o selu.
- Majke dece do godinu dana, mogu da dobiju podršku za kupovinu kuće na selu sa okućnicom čija tržišna vrednost ne prelazi 2,5 miliona dinara i da na ovaj način reše stambeno pitanje bez dodatnog ulaganja novca. Najviše do 1,5 miliona dinara mogu da ostvare kroz Program Ministarstva za brigu o selu koji je namenjen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, a do milion dinara kroz subvenciju Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, koja se dodeljuje za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta - navodi se u saopštenju Minsitarstva za brigu o porodici i demografiju i dodaje:
- Povezivanjem ove dve mere stvaramo uslove da majke kupovinom seoske kuće sa okućnicom trajno reše stambeno pitanje. Želimo da unapredimo strukturu stanovništva u ruralnim područjima, pospešimo demografski razvoj i porodicama pružimo konkretniju podršku u trenutku kada rešavaju jedno od najvažnijih životnih pitanja - izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević.
Ona je objasnila da porodice, odnosno majke, koje žele da žive i rade u seoskim sredinama, a ispunjavaju uslove kod oba ministarstva, mogu lakše da dođu do porodičnog doma koji odgovara njihovim potrebama.
Podsetimo, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Ministarstvo za brigu o selu 28. avgusta ove godine potpisali su Memorandum o saradnji sa ciljem da se povežu dve mere državne podrške i porodicama sa novorođenom decom omogući pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom.
Vlada Republike Srbije je 11. septembra usvojila izmene i dopune Uredbe o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2026. godinu, čime je pravo učešća na konkursu prošireno i na majke novorođene dece, bez starosnog ograničenja majke.
Današnjim usvajanjem Uredbe, na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, načinjen je još jedan važan korak ka tome da zainteresovane porodice iskoriste novčana sredstva iz oba programa podrške.