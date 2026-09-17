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- Majke dece do godinu dana, mogu da dobiju podršku za kupovinu kuće na selu sa okućnicom čija tržišna vrednost ne prelazi 2,5 miliona dinara i da na ovaj način reše stambeno pitanje bez dodatnog ulaganja novca. Najviše do 1,5 miliona dinara mogu da ostvare kroz Program Ministarstva za brigu o selu koji je namenjen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, a do milion dinara kroz subvenciju Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, koja se dodeljuje za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta - navodi se u saopštenju Minsitarstva za brigu o porodici i demografiju i dodaje:

Foto: Shutterstock

- Povezivanjem ove dve mere stvaramo uslove da majke kupovinom seoske kuće sa okućnicom trajno reše stambeno pitanje. Želimo da unapredimo strukturu stanovništva u ruralnim područjima, pospešimo demografski razvoj i porodicama pružimo konkretniju podršku u trenutku kada rešavaju jedno od najvažnijih životnih pitanja - izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević.

Ona je objasnila da porodice, odnosno majke, koje žele da žive i rade u seoskim sredinama, a ispunjavaju uslove kod oba ministarstva, mogu lakše da dođu do porodičnog doma koji odgovara njihovim potrebama.

Foto: dragana_udovicic

Podsetimo, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Ministarstvo za brigu o selu 28. avgusta ove godine potpisali su Memorandum o saradnji sa ciljem da se povežu dve mere državne podrške i porodicama sa novorođenom decom omogući pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom.

Foto: Milan Obradović Ministarstvo za selo

Vlada Republike Srbije je 11. septembra usvojila izmene i dopune Uredbe o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2026. godinu, čime je pravo učešća na konkursu prošireno i na majke novorođene dece, bez starosnog ograničenja majke.