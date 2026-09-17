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Letovanje koje je trebalo da bude odmor pretvorilo se u neprijatno iskustvo za jednu turistkinju Milicu, koja tvrdi da je u plaćenom smeštaju na Tasosu zatekla niz problema sa higijenom i uslovima za boravak.

Slučaj je, kako navodi, prijavila nadležnim institucijama.

Milici je preseo odmor

- O ovome se mora pisati i govoriti. Podignimo svest o tome šta plaćamo, a šta nam izdaju! Pišem ovaj post ne samo zbog svog upropašćenog odmora, već da se konačno podigne svest među našim turistima. Dosta je bilo toga da ćutimo, trpimo i sginjemo glavu, a onda kada doživimo sanitarni pakao sami smo krivi što smo nezadovoljni. Ako ćutimo, bahatost prolazi. Ja neću da ćutim - napisala je Milica u Fejsbuk grupi "Grčka - smeštaj".

Kako kaže, u smeštaju, koji je platila 578 evra, dočekao ju je horor.

- Da se razumemo nisam tražila hotel sa 5 zvezdica, već običnu čistu sobu sa svim potrebnim uslovima za boravak. Sama vila je na fantastičnoj lokaciji, mirno mesto, na samoj plaži sa prostranim sobama (ne svim). Dvorište je ogromno i prelepo, ali potpuno neupotrebljivo jer u njemu nema nijedne stolice, niti garniture da gosti uveče sednu i uživaju. Ipak, to ih nije sprečilo da mi odmah na vratima drsko uzmu 20 evra za turističku taksu - navela je ona.

Provela sate ribajući

Tvrdi da je sve unutar apartmana bilo jedna "sramna nula" i "ozbiljna sanitarna opasnost".

- Umesto čistih uslova, nakon napornog puta bila sam prinuđena da sate provedem ribajući i dezinfikujući sopstvenom hemijom tuđi, malo je reći nemar, da se ne bih zarazila. WC šolja je zatečena "oprana" sa ostacima fekalija prethodnih gostiju. Od gađenja sam odmah istrčala van, podovi i odvodi su bili puni tuđih dlaka, a svuda po kući i na naslonu kreveta tona prašine i višegodišnje paučine - ogorčena je Milica.

Nakon što je prijavila problem, čistačica ju je svojim potezom šokirala.

- Uzela je kuhinjsku šerpu (iz koje sutra neki gosti treba da kuvaju hranu i jedu) i iz nje sipala vodu u WC šolju da bi je otpušila. Ovo je težak sanitarno-epidemiološki prekršaj. Unutrašnjost ormarića je prekrivena prašinom, sudopera zamazana i pobelela od kamenca, a zelena plastična fioka za escajg je ulepljena, masna i puna crnih fleka i mrvica, iako u njoj stoje viljuške i noževi - besna je ona.

Zatekla je užas i u frižideru.

- U komori za zamrzavanje, odmah pored posuda za led, zatečena je razlivena, žuta i ubuđala lepljiva tečnost. Podni uglovi kuhinje su puni crne buđi, vlage i nataložene nečistoće. Dobijeni peškiri i posteljine imaju ogromne stare žute fleke, tekstilni naslon kreveta je pun požutelih i tamnih mrlja, zbog čega spavam na sopstvenom peškiru preko jastuka. Plastična stolica na terasi je polomljena po celoj dužini i na nju ne sme ni da se sedne da neko ne bi pao i teško se povredio. U sobi pored mene udara struja dok se kupate. Mogla bih još da pišem... - poručila je Milica.