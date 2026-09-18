Nije svaka intervencija Hitne pomoći borba sa vremenom zbog bolesti ili povreda. Pored uobičajenih noćnih intervencija, iz Hitne pomoći stiže jedna lepa vest. Noćas je jedna beba požurila da stigne na svet pre odlaska u porodilište.

"Ono što se lepo dogodilo tokom noći, to je da jedna bebica nije mogla da sačeka da ode do porodilišta zajedno sa mamom. Desio se jedan porođaj u kućnim uslovima na Banovom brdu. Bebica je, hvala Bogu, dobro. Muška beba je u pitanju. Naša ekipa je došla, već je porođaj bio obavljen u kućnim uslovima. Neposredno posle pucanja vodenjaka beba je i krenula, tako da eto stigli smo i prevezli ih do KBC 'Dr Dragiša Mišović' do porodilišta", rekla je dr Milena Popović iz Hitne pomoći.