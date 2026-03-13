Dežurne ekipe niške Hitne pomoći i juče su, kao i obično, imale pune ruke posla, ali jedan događaj izmamio je osmeh na lice svim zaposlenima - jedna beba rođena je u vozilu te zdravstvene ustanove.

Ekipa niške Hitne pomoći u kojoj su bile doktorka Jelena Grozdanović i medicinska sestra Marija Stojanović nikada neće zaboraviti jučerašnji dan jer su juče prvi put u svojoj karijeri porodile trudnicu u sanitetskom vozilu.

Mlada mama iz Aleksinca (33) rodila je juče oko 14 časova u vozilu Hitne pomoći zdravu devojčicu, a sve se izdešavalo za samo 13 minuta.

Prema rečima doktorke Jelene Grozdanović u prvi mah nije izgledalo da će se žena koja je bila u devetom mesecu trudnoće poroditi u sanitetu, ali se sve promenilo u samo par minuta.

"Mi smo dobili poziv da je ka Nišu krenuo mladi bračni par, da žena ima kontrakcije i da joj je pukao vodenjak. Oni su nas sačekali kod naplatne rampe Niš-istok i mi smo preuzeli trudnicu. Krenuli smo ka Klinici za ginekologiju i u tom trenutnku porođaj još nije počeo. Žena nam je ispričala da je imala tokom prepodneva blage kontrakcije, a kada su postale intenzivnije javila se lekaru u bolnici u Aleksincu i otuda su je uputili u Niš na porođaj. Usput joj je pukao vodenjak, pa su se javili Hitnoj pomoći u Nišu", kazala je Grozdanović.

Ona je kazala da je porođaj krenuo kada su bili nadomak Tržnog centra "Roda" i kompletno se završio dok su stigli do ginekologije.

"Za samo par minuta rodila se zdrava beba. Odmah je zaplakala, sestra Marija i ja smo je prihvatile, presekle pupčanu vrpcu i klemovale pupčanik. Uvile smo je u sterilne pelene i stavile majci na grudi. Za sve to vreme vozilo je bilo u pokretu, malo smo samo zastali kada je trebalo bebu da spustimo na majčine grudi. Bili su to zaista neopisiv trenuci i za sestru Mariju i za mene. Naš vozač Miloš Manić takođe nije imao do juče slično iskustvo. Imao je transport porodilje sa terena, ali je tada porođaj bio u kući. Ovo je zaista bila zahtevna intervencija jer se nalazite u malom prostoru i još u pokretu, tako da smo morali da maksimalno vodimo prvenstveno računa o bezbednosti majke i bebe, ali i onašoj bezbednosti", govori Grozdanović.

Prema njenim rečima, porođaj je protekao bez ikakvih problema i zahvaljujući tome što je trudnica bila maksimalno pribrana i smirena i maksimalno je sarađivala sa medicinskom ekipom.

"Njoj je to bio drugi porođaj. Prvi put se porodila pre dve i po godine i taj porođaj je bio prirodan i protekao je bez problema. Beba koju je sada rodila, kako su mi kazali na ginekologiji, teška je 2.900 grama, a dugačka je 49 centimetara. Otac mi se javio u toku dana i rekao da su i beba i majka dobro", izjavila je Grozdanović.

Ona je kazala da je to što im se juče dogodilo na terenu vrhunac njihovog terenskog rada.

"Sve je funkcionisalo perfektno, sve je odrađeno maksimalno dobro, od prijema poziva do dolaska ekipe i do transporta porodilje i bebe do Klinike za ginekologiju. Sve se odvijalo i neverovatno brzo, od preuzimanja trudnice do njene predaje lekarima na Klinici za ginekologiju i akušerstvo, prošlo je manje od 15 minuta, preciznije samo 13 minuta", kazala je Grozdanović koja iza sebe ima četiri godine volonterskog rada u Hitnoj pomoći i pet godina rada kao stalno zaposlena.

Prema rečima doktorke Maje Stojanović porođaj na terenu dogodio se juče oko 14 časova.

"Mama je krenula iz Aleksinca i stigli su auto-putem do izlaza Niš-istok. Tu su se našli sa našom ekipom. Sve se odigralo vrlo brzo, u roku od dvadesetak minuta rođena je jedna devojčica, zdrava i prava", izjavila je Stojanović.

Ona je kazala da zaposleni u Hitnoj pomoći čestitaju i roditeljima i svojoj ekipi koja je obavila porođaj.

"Živimo u teškim vremenima. Svako dete je dar od Boga, dar nama i mnogo sam srećna zbog toga. Neka nam se deca što više rađaju", rekla je Stojanović.