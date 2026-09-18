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Stanovnici Kraljeva sve češće prijavljuju da u blizini svojih zgrada i kuća viđaju zmije, dok se u Beogradu pre par dana dogodio nesvakidašnji incident kada se devojka probudila sa zmijom oko vrata. Poznati zmijolovac Vladica Stanković otkriva zašto su ovi gmizavci sada aktivniji nego tokom leta.

Zabrinuti stanovnici Kraljeva i okoline ovog grada žale se često viđaju zmije na ulicama ovih dana, u parkovima, pa i u blizini stambenih objekata.

Beograđanka se probudila sa zmijom oko vrata

Da situacija nije izolovana samo na unutrašnjost Srbije, svedoči i neverovatan slučaj Beograđanke Tijane. Nakon što se vratila sa kampovanja u svoj stan na Novom Beogradu, toku noći, dok je spavala, doživela je scenu kao iz horor filmova - probudila se ujutru sa zmijom na glavi koja ju je davila i uplela joj se u kosu.

Pretpostavlja se da se nepozvani gost uvukao u njen ranac dok je boravila u prirodi, a zatim zajedno sa njom stigao u stan.

Osvrnuvši se na ovaj slučaj, Vladica Stankovića, najpoznatiji srpski zmijolovac, objasnio je šta se zapravo dešava u prirodi i zašto su zmije odjednom preplavile mesta na kojima ih ranije nismo viđali.

"Aktivnije su u celoj Srbiji"

- Kada su u pitanju ove vremenske promene, one se češće pojavljuju. Kada je velika žega, tada ih nema. Tada se zavlače na skrivena mesta i miruju, nemaju aktivnosti. Sada je drugačije vreme, aktivnije su, ne samo u Kraljevu, već i u celoj Srbiji. Ovo je sada vreme ulaska u brumaciju, odnosno zimski san kod zmija. Nekada u nju ulaze ranije, nekada kasnije, sve zavisi od vremenskih prilika, odnosno dolaska hladnijeg vremena - objasnio je Stanković.

Foto: Instagram Printscreen/udruzenje_poskok

Kada je u pitanju dramatičan slučaj devojke sa Novog Beograda, Stanković ističe da se takve stvari dešavaju, ali da uz malo opreza u prirodi mogu uspešno da se izbegnu.

- To su retki slučajevi. Kada se ide po kampovima neophodno je da se obrati pažnja na vreće i torbe, a i na cipele i čizme, jer i tu mogu da se zavuku, pa to treba da se kontroliše - zaključio je.

Stručnjaci podsećaju da većina zmija koje se pojavljuju u naseljenim mestima u Srbiji nije otrovna i apeluju na građane da ih ne ubijaju, već da u slučaju ulaska gmaza u stambeni prostor pozovu nadležne službe ili stručnjake.

Šta ako sretnete zmiju

Kao i mnoge druge životinje, zmije beže čim u njihovom okruženju ima više ljudi i buke, ipak ukoliko se susretnete sa zmijom pratite sledeće korake:

Ne paničite. Ne vičite. Ne mrdajte naglo.

Polako se povucite unazad ili sačekajte da zmija sama ode.

Ne pokušavajte da je uhvatite, pomerite ili ubijete – većina ujeda se dogodi upravo tada, a mnogi ne umeju da razlikuju otrovne od neotrovnih vrsta.

Ako je u naseljenom mestu, obavestite lokalne komunalne službe ili "Zoo-eko" ekipe koje se bave uklanjanjem divljih životinja.

Kurir/Blic