Slušaj vest

Rajske plaže na severu Krfa, skrivaju neočekivanu zamku za nepripremljene turiste.

Ono što na prvi pogled deluje kao idiličan susret s morskim svetom u plićaku, za jednog turistu Ivana pretvorilo se u višednevnu borbu s povredom koja nikako da zaceli.

Sve je počelo sasvim bezazleno, to jest običnim, sitnim ujedom komarca. Međutim, ulazak u plićak među veće, šarene ribe promenio je tok letovanja, kako je objavio na Fejsbuk grupi "Grčka info".

Ne zadržavajte se u plićaku

- Jedan mali savet koji ja nisam znao. A to je da veći primerci riba u plićaku mogu napraviti veliku štetu iznova i iznova. Imao sam u početku samo izuzetno malu ranicu od komarca i onda sam dobio ujed veće ribe koja je otkinula celo parče. Ako imate bilo kakvu ranu po nogama ili telu ne zadržavajte se u plićaku okruženi većim šarenim ribama ako ne nosite vodootporni flaster - napisao je on.

Nakon par dana u roku od 30 sekundi dobio je novi ujed na istom mestu.

- Tek kada bilo koja rana potpuno zaraste da nema neravnina onda ste bezbedni. Ujedi nisu strašni manje ribe i ne osetite mnogo samo veće, a najveći problem je što su uporne i kada počnu samo na to jedno mesto napadaju, a tu su izuzetno hiruški precizne - dodao je on.

Foto: Shutterstock

Jedan ujed bio je dovoljan da otkidne čitav komad kože na već načetom mestu.

Neobična "hirurška preciznost"

Reporteri sa terena i iskustva kupača potvrđuju da je reč o specifičnom ponašanju morskih stanovnika koji u plićaku ispoljavaju zapanjujuću upornost. Dok ujede manjih riba kupači gotovo i ne osete, veći primerci pokazuju neobičnu "hiruršku preciznost" - kada jednom otkriju oštećeno mesto na koži, napadaju ga iznova i iznova.

O tome koliko su brzopleti potezi na plaži rizični, svedoči i podatak da je samo 30 sekundi stajanja u plićaku prilikom izlaska iz dubine bilo dovoljno da riba ponovo napadne isto, nedovoljno zaceljeno mesto, vrativši proces oporavka na sam početak.

Ukoliko na telu imate bilo kakvu posekotinu ili ranicu, nemojte stajati u plićaku okruženi jatima riba. Svako oštećenje kože mora biti potpuno izolovano i prekriveno pre ulaska u vodu. Bezbedni ste tek kada na mestu rane više nema nikakvih reljefnih neravnina koje privlače morske stanovnike.

Kurir/ Telegraf.rs