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Posle toplog vikenda Srbiju od ponedeljka očekuje osetno zahlađenje, uz pad temperature i do deset stepeni, ali to neće biti kraj lepom vremenu. Novo otopljenje sledi krajem septembra, a potom i miholjsko leto od 12. oktobra, dok bi prvi sneg u nižim predelima mogao da stigne tek u trećoj dekadi novembra.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, danas se očekuje promenljivo oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom posle podne u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura biće od 10 do 17 stepeni, a najviša od 26 do 32.

Pad temperature

- Sledeće sedmice se zadržava promenljivo vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih perioda i pretežno suvo, ali osetno hladnije vreme, a u ponedeljak i utorak će duvati umeren i jak severozapadni vetar - saopštio je RHMZ.

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže za Kurir da u ponedeljak stiže hladni front sa severa Evrope koji će tokom dana dovesti do naoblačenja.

Foto: screenshot FB/Užička Posla

- Duvaće pojačan severozapadni vetar, ali se očekuje malo padavina. Temperatura će pasti ponegde i za 10 stepeni, u utorak, sredu i četvrtak maksimalna temperatura će biti između 18 i 22 stepena. Na vrhu Kopaonika i na Goliji može doći do provejavanja snega 23. septembra, baš na dan kada dolazi jesen. Krajem naredne nedelje ponovo će doći do manjeg porasta temperature - rekao je on.

meteorolog Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, krajem septembra i početkom oktobra maksimalne temperature kretaće se između 25 i 30 stepeni.

Foto: Infokop.net kamere

- Novo zahlađenje stiže sredinom prve dekade oktobra, tj. najverovatnije 5. oktobra. Kao što vidimo iz prognoze, biće malo padavina, ne samo kod nas nego i u celoj Evropi. Od Miholjdana, odnosno 12. oktobra, ide miholjsko leto. Jutra će biti sveža, a dani relativno topli sa temperaturom iznad 20 stepeni. Prvi sneg za niže predele i Beograd očekujemo tek u trećoj dekadi novembra, mada nije neuobičajeno da bude i u prvoj dekadi novembra - zaključio je Ristić.

Upozorenje RHMZ-a

RHMZ upozorava na opasno niske vodostaje, koji će u narednim danima zahvatiti Dunav, Savu i Tisu kod Titela. Ovi nivoi će biti ispod niskih plovidbenih nivoa, što može izazvati probleme u plovidbi. Nizak nivo vode zabeležen je i na Kolubari, kao i na njenim pritokama Jadru, Toplici i Vlasini, gde su proticaji blizu minimalnih srednje mesečnih vrednosti, poznatih kao biološki minimum. Slična situacija je i na pritokama Zapadne Morave, Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku, što može uticati na ekosistem i snabdevanje vodom u ovim područjima.