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Ivan Gavrilović, denser koji je bio na vrhuncu karijere devedesetih, iskreno je govorio o svom odnosu sa Marijom Milošević, ćerkom nekadašnjeg predsednika pokojnog Slobodana Miloševića.

Pevač je otkrio da je njihov odnos bio drugačiji od klasične ljubavne veze i da su se, kako kaže, povezali na posebnom, duhovnom nivou.

- To je bilo platonski, platonska veza. Kapirali smo se na duhovnom nivou, volela je moju dobrotu. Znala je da mi kaže: "Ti si tako dobar, ne tražiš mi ništa!" - ispričao je Gavrilović.

"Nosila veliki teret zbog svoje porodice"

Ivan je potom govorio i o okolnostima u kojima je Marija živela, ističući da je nosila veliki teret zbog svoje porodice i javnosti koja je pratila svaki njihov korak.

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Marija Milošević Foto: EPA Slobodanpikula

- Imala je taj teret, svi su je cimali da im nešto završi, ali ne samo to. Bio je hard kor život biti ćerka u to vreme i Slobodana Miloševića i njene majke, jer su prolazili kroz pakao. Ona je dosta propatila - rekao je Ivan za "Demanti".

Slobodan Milošević
Slobodan Milošević Foto: Profimedia

Gavrilović je istakao da joj, kako je opisao, nije bilo lako da svakodnevno čita negativne tekstove o svojim roditeljima, zbog čega nije želeo da detaljnije ulazi u tu temu.

- Pročitaš o tati i mami sve najgore, to nema veze, to su lična osećanja. Tako da ne bih ja o tome mnogo pričao da se ne podsećam na te gluposti - zaključio je pevač.

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Ivan Gavrilović Foto: Kurir Televizija

Ivan je u jednom ranijem intervjuu otkrio da je Marija volela što je znao da bude bezobrazan, ali otkrio i da mu je jednom prilikom dala 10.000 maraka.

"Nemoj, daću ti ja pare"

- Bio sam i bezobrazan prema njoj. Sparingovali smo u njenoj kući, ona je to volela. Čak sam počeo i da joj kontriram da bi ona mene ostavila, a ona meni kaže: "Ti meni jedini govoriš istinu, a ostali mi se svi ulizuju zbog para". Bili smo 7-8 meseci u vezi, bilo je intezivno - priznao je.

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"To je bila jedna super veza, znali smo da sedimo i pričamo o raznim temama", rekao je denser za Hype TV, pa priznao da li je od nje dobijao novac:

"Istina je, to je bilo za Novu godinu. Dala mi je 10.000 maraka. Dobio sam neku ponudu i ona mi je rekla: "Nemoj, daću ti ja pare". To je bila jedna platonska veza", priznao je Gavrilović o Mariji, ćerki tadašnjeg predsednika.

Kurir/Informer/MONDO

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Slobina unuka Marija Milošević na grobu u Požarevcu Izvor: Kurir/P.Aleksić