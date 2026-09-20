Slušaj vest

Studenti Fakulteta organizacionih nauka Mina Pešić, Elena Strakova, Vojin Jevtović i Nikola Vladisavljević, pod mentorstvom Nađe Stevanović, osvojili su prvo mesto u finalu takmičenja u rešavanju poslovnih studija slučaja u Lisabonu.

Takmičenje okuplja timove 72 univerziteta, a u finalu su se sa našim timom borili i timovi iz Švedske i Finske.

Studenti Fakulteta organizacionih nauka i članovi ESTIEM LG BELGRADE, Mina Pešić i Elena Strakova, i članovi Case Study Club-a part of BCA SEE, Vojin Jevtović i Nikola Vladisavljević, pod mentorstvom članice upravnog odbora Business Case Association Southeast Europe (BCA SEE) Nađe Stevanović, osvojili su prvo mesto u finalu takmičenja u rešavanju poslovnih studija slučaja T.I.M.E.S.

Ne propustiteDruštvoDONELI PUNE RUKE MEDALJA! Veliki uspeh informatičare Srbije na Balkanskoj olimpijadi iz informatike u Tirani
matematicka-gimnazija-srdjan-ognjanovic-nastavnici.jpg

 T.I.M.E.S. (Tournament in Management and Engineering Skills) je takmičenje u rešavanju poslovnih studija slučaja, u organizaciji ESTIEM-a koje okuplja studente iz svih lokalnih grupa ESTIEM-a sa 72 evropska univerziteta.

Finalna runda takmičenja održana je od 16. do 20. septembra 2026. godine u Lisabonu, gde su četiri tima, iz Geteborga (Švedska), Linčepinga (Švedska), Tamperea (Finska) i Beograda, imala priliku da rešavaju dve studije slučaja iz oblasti Lean menadžmenta.

Kurir.rs/RTS

Ne propustiteDruštvo"Vaše znanje će doprineti boljitku sveta" Ministar čestitao uspeh učenicima na Međunarodnom takmičenju u Turskoj i osvajanje 11 medalja
WhatsApp Image 2026-04-18 at 14.42.58.jpeg
DruštvoSRBIJI NA PONOS: Učenice iz Srbije osvojile srebro i bronzu na Evropskoj olimpijadi iz informatike
Screenshot 2026-05-18 122933.jpg
DruštvoZlatna, srebrna i bronzana medalja za srpske reprezentativke: Vanja, Nina i Irina izdominirale na Evropskoj matematičkoj olimpijadi u Francuskoj
Takmičarke na Evropskoj matematičkoj olimpijadi za devojke
DruštvoMinistar prosvete čestitao zlatnim šampionima! Učenici Matematičke gimnazije osvojili šest medalja u Turskoj (FOTO)
Učenici Matematičke gimnazije
SrbijaTAKMIČARI IZ SRBIJE OSVOJILI PET MEDALJA: U Mombaju u Indiji održana 18. Međunarodna olimpijada iz astronomije i astrofizike (MOAA)
Astronomi iz Srbije osvojili pet medalja u Indiji.jpg
DruštvoNAJPRESTIŽNIJE MEĐUNARODNO TAKMIČENJE: Više medalja i pohvala za reprezentaciju Srbije na Matematičkoj olimpijadi
foto1_491x620.jpg
DruštvoUspeh naših gimnazijalaca u Dubaiju: 4 medalje na Međunarodnoj olimpijadi iz hemije
hemija.jpg
Društvo3 srebra i dve bronze: Pune ruke medalja za naše mlade matematičare na olimpijadi u Strugi (FOTO)
matematičari foto instagram matematička gimnazija.jpg