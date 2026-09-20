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Studenti Fakulteta organizacionih nauka Mina Pešić, Elena Strakova, Vojin Jevtović i Nikola Vladisavljević, pod mentorstvom Nađe Stevanović, osvojili su prvo mesto u finalu takmičenja u rešavanju poslovnih studija slučaja u Lisabonu.

Takmičenje okuplja timove 72 univerziteta, a u finalu su se sa našim timom borili i timovi iz Švedske i Finske.

Studenti Fakulteta organizacionih nauka i članovi ESTIEM LG BELGRADE, Mina Pešić i Elena Strakova, i članovi Case Study Club-a part of BCA SEE, Vojin Jevtović i Nikola Vladisavljević, pod mentorstvom članice upravnog odbora Business Case Association Southeast Europe (BCA SEE) Nađe Stevanović, osvojili su prvo mesto u finalu takmičenja u rešavanju poslovnih studija slučaja T.I.M.E.S.

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T.I.M.E.S. (Tournament in Management and Engineering Skills) je takmičenje u rešavanju poslovnih studija slučaja, u organizaciji ESTIEM-a koje okuplja studente iz svih lokalnih grupa ESTIEM-a sa 72 evropska univerziteta.

Finalna runda takmičenja održana je od 16. do 20. septembra 2026. godine u Lisabonu, gde su četiri tima, iz Geteborga (Švedska), Linčepinga (Švedska), Tamperea (Finska) i Beograda, imala priliku da rešavaju dve studije slučaja iz oblasti Lean menadžmenta.