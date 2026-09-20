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Još 15 zdravstvenih radnika koji su prethodnih godina radili u Nemačkoj, Austriji, Italiji i Sloveniji vraća se u Srbiju, gde će profesionalni angažman nastaviti u zdravstvenim ustanovama širom zemlje! Među njima su lekari specijalisti, medicinske sestre i tehničari koji će pojačati timove u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kraljevu, Vranju, Prokuplju, Sokobanji i Bačkoj Palanci.

Njihov povratak se realizuje posredstvom Kancelarije za saradnju s dijasporom Ministarstva zdravlja, koja zdravstvenim radnicima iz inostranstva pruža podršku od prvog kontakta i informacija do povezivanja sa zdravstvenim ustanovama i povratka u domaći zdravstveni sistem.

Među povratnicima su i dr Marko Miletić, spec. anesteziologije, koji iz Nemačke dolazi u Specijalnu bolnicu Sokobanja, kao i dr Marko Lazić, spec. interne medicine, koji će karijeru nastaviti u UKC Srbije. Tu se vraćaju i medicinske sestre Aida Stojanović, Nevena Maksimović i Selena Denković, dok Kristina Kovač dolazi u KBC Zvezdara. U DZ Bačka Palanka radiće Vedrana Drinić, u DZ Čukarica Marijana Tešić, a u DZ Novi Sad Marija Štrbac i Katarina Milošević.

U zdravstvene ustanove u Prokuplju vraćaju se Nikolina Marinković i Aleksandra Ivanović, u ZC Kraljevo Danijela Karavelić, u OB Vranje Marina Janković, dok se u KC Niš vraća Stefan Milosavljević.

Foto: Ministarstvo zdravlja

Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar rekao je da će ministarstvo nastaviti da podržava zdravstvene radnike koji žele da se vrate u Srbiju.

- Povratak naših lekara, medicinskih sestara i tehničara rezultat je napretka zdravstvenog sistema Srbije u poslednjih desetak godina, ali i ulaganja u obnovu i izgradnju zdravstvenih ustanova, savremenu opremu i bolje uslove za rad i profesionalni razvoj. Svako od njih predstavlja dodatnu snagu za naše bolnice i domove zdravlja i, što je najvažnije, još bolju zdravstvenu zaštitu za građane Srbije - poručio je Lončar.

Iz Ministarstva zdravlja navode da je oko 450 zdravstvenih radnika do sada prošlo kroz proces povratka, što, kako ističu, pokazuje da ovaj proces ima kontinuitet.

Medicinska sestra Aida Stojanović je od 2019. živela i radila u Frankfurtu.

- Na moju sreću, vraćam se ponovo u moju dragu domovinu Srbiju na Dermatovenerološku kliniku UKCS. Vraćam se jer želim da iskustvo i sve što sam naučila u Nemačkoj nastavim da primenjujem u Srbiji. Drago mi je što se napreduje, posebno u zdravstvenom sistemu, jer bolji uslovi znače bolju negu pacijenata i bolje uslove za medicinsko osoblje - rekla je Stojanovićeva u Ministarstvu zdravlja.

Aida Stojanović Foto: Ministarstvo zdravlja

Njena koleginica, medicinska sestra Nevena Maksimović, ističe da je pre odlaska verovala da se u inostranstvu "mnogo bolje" živi, ali da je iskustvo promenilo njeno mišljenje.

- Shvatila sam da to uopšte nije tako. Gore imamo samo novac, ništa drugo. Većina naših ljudi želi da se vrati kući i u poslednje vreme se mnogi i vraćaju - ističe ona i dodaje da medicinski radnici iz Srbije u Nemačkoj i Austriji često moraju dodatno da se školuju i prolaze kroz proces priznavanja kvalifikacija:

- Gore krećemo od negovatelja, učimo školu za medicinske sestre. Nismo baš ni poštovani. Prosto, život je mnogo lepši ovde, kod svoje kuće. Ovde sam ipak medicinska sestra, svoja na svome.

Foto: Ministarstvo zdravlja

Danijela iz Italije dolazi u Kraljevo

Danijela Karavelić je živela 20 godina u Italiji i radila kao stomatološka sestra osam godina.

- Zahvaljujući Kancelariji za saradnju s dijasporom, vraćam se u Kraljevo, u Zdravstveni centar Studenica, i veoma sam srećna zbog toga.

Foto: Ministarstvo zdravlja