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U Srbiji se narednih dana nakon svežeg jutra, u većini mesta dnevna temperatura očekuje u intervalu od 18 do 25 stepeni Celzijusovih.

Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a do petka (25.09.) i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na pad temperature i dolazak hladnijeg perioda u našu zemlju upozorio je Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, i za sutra najavljuje "osetno hladnije vreme sa oktobarskim temperaturama".

- Posle prohladnog jutra maksimalna temperatura u nižim predeilima će biti između 16 i 20 stepeni. U toku dana sa povećanjem oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi kiše, a na Kopaoniku i vrhu Golijenajverovatnije i prve snežne pahulje,granica snežnih padavina je oko 1.800 metara - napisao je Ristić na svom Fejsbuk profilu.

Ivan Ristić najavljuje sneg na Kopaoniku i Goliji 22. septembra Foto: Ivan Ristić/ Facebook

Naglasio je da istočnu Evropu ove nedelje očekuje nagla promena vremena uz snažan prodor hladnog vazduha sa severa.

Stiže i prvi mraz

- Temperature će u pojedinim oblastima biti čak 10 do 15 stepeni niže u odnosu na nedavne sezonske proseke, a nakon ovog zahlađenja mogao bi da usledi i prvi mraz ove sezone. Glavni pokretač ovog naglog pada temperature jeste snažan greben visokog pritiska u višim slojevima atmosfere, koji se formira iznad severnog Atlantika i Skandinavije. Ovakva postavka atmosfere otvara svojevrsni "koridor" za prodor hladnog vazduha sa severa, omogućavajući da se masa vazduha polarnog porekla spusti duboko prema istočnoj Evropi - navodi Ristić i dodaje:

- Kako se hladni front bude pomerao ka jugu, temperature će iz dana u dan naglo opadati. U pogođenim oblastima dnevne maksimalne temperature mogle bi da budu 10 do 15 stepeni ispod vrednosti koje su uobičajene za ovaj deo godine. Najveća promena očekuje se upravo nakon prolaska hladnog fronta, kada će hladniji vazduh zahvatiti sve veće područje.

Ristić najavljuje prvi sezonski mraz Foto: Ivan Ristić/ Facebook