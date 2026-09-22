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Posle perioda relativno visokih temperatura, Srbiju očekuje naglo zahlađenje koje će doneti osetno svežija jutra i niže dnevne temperature, a prema najavi Ivana Ristića koji se bavi meteorologijom, u pojedinim krajevima moguća je i pojava prvog mraza ove sezone. Hladan vazduh sa severa doneće izraženu promenu vremena, dok će se u višim predelima pojaviti i prve snežne pahulje.

Dnevna temperatura od 17 do 25 stepeni

Danas pretežno vedro i hladno, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije ponegde i sa kratkotrajnom maglom. Tokom prepodneva povećanje oblačnosti, posle podne pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu gde će biti umereno oblačno i suvo vreme. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 17 na zapadu do 21 stepeni na istoku zemlje.

U nastavku sedmice jutra će biti hladna, a dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 18 do 25 °С. U sredu umereno do potpuno oblačno, na istoku još ponegde sa slabom kišom, a krajem dana postepeno razvedravanje. U četvrtak pretežno sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo naoblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu, a u petak i u ostalim predelima Srbije usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove. Za vikend i početkom sledeće sedmice suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije, najavljuje RHMZ.

Na pad temperature i dolazak hladnijeg perioda u našu zemlju upozorio je Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, i za danas najavljuje "osetno hladnije vreme sa oktobarskim temperaturama".

- Posle prohladnog jutra maksimalna temperatura u nižim predeilima će biti između 16 i 20 stepeni. U toku dana sa povećanjem oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi kiše, a na Kopaoniku i vrhu Golije najverovatnije i prve snežne pahulje, granica snežnih padavina je oko 1.800 metara - napisao je Ristić na svom Fejsbuk profilu.

Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

Naglasio je da istočnu Evropu ove nedelje očekuje nagla promena vremena uz snažan prodor hladnog vazduha sa severa.

Stiže i prvi mraz

Ristić je objasnio šta stoji iza naglog pada temperatura i kakve bi vremenske prilike mogle uslediti nakon zahlađenja.

- Temperature će u pojedinim oblastima biti čak 10 do 15 stepeni niže u odnosu na nedavne sezonske proseke, a nakon ovog zahlađenja mogao bi da usledi i prvi mraz ove sezone. Glavni pokretač ovog naglog pada temperature jeste snažan greben visokog pritiska u višim slojevima atmosfere, koji se formira iznad severnog Atlantika i Skandinavije. Ovakva postavka atmosfere otvara svojevrsni "koridor" za prodor hladnog vazduha sa severa, omogućavajući da se masa vazduha polarnog porekla spusti duboko prema istočnoj Evropi - navodi Ristić i dodaje:

- Kako se hladni front bude pomerao ka jugu, temperature će iz dana u dan naglo opadati. U pogođenim oblastima dnevne maksimalne temperature mogle bi da budu 10 do 15 stepeni ispod vrednosti koje su uobičajene za ovaj deo godine. Najveća promena očekuje se upravo nakon prolaska hladnog fronta, kada će hladniji vazduh zahvatiti sve veće područje.

Foto: Zorana Jevtić

- Uz vedrije noći i dodatno hlađenje pri tlu, u pojedinim krajevima otvoriće se mogućnost za pojavu prvog sezonskog mraza. Drugim rečima, nakon perioda relativno blagih temperatura, atmosfera se sprema da pokaže potpuno drugačije lice, zahlađenje bi moglo da bude naglo, izraženo i praćeno prvim pravim mrazom - rekao je Ristić.

Kurir.rs