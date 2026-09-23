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Prevaranti ponovo pokušavaju da nasamare starije građane dobro poznatom taktikom - telefonom javljaju da je član porodice teško povređen i da mu je hitno potrebna pomoć, a potom se predstavljaju kao lekari i traže novac.

Jedna porodica je prepoznala sumnjiv poziv na vreme, nakon što je stariju ženu najpre pozvala uplakana nepoznata osoba, a zatim se javio muškarac koji se predstavio kao ortoped hirurg.

Histerično je plakala

- Moju majku (starija žena) je jutros na fiksni zvala neka ženska osoba, sva histerična kroz plač joj je pričala kako je pala i slomila nogu, moja majka ju je pitala ko je to, ona je samo odgovarala sa: "Pa ja sam!" - napisala je jedna Beograđanka u Fejsbuk grupi "Mirijevo".

Potom se javio i "hirurg".

- Čuo se neki čovek, koji se predstavio kao ortoped hirurg, sa stranim akcentom i imenom, i pitao moju majku da li ima ćerku. Ona se u trenutku snašla i rekla da nema, i taj čovek je odmah spustio slušalicu - navela je i dodala:

- Izgleda da je u pitanju bio pokušaj prevare, fiksni telefon je mator pa nema identifikaciju broja, ali da znate i da obavestite svoje starije da ne nasedaju i da nikako nikakve informacije ne daju.

Upozorenje policije

Nedavno je i MUP upozorio na ovu prevaru.

Naime, nepoznata lica, lažno se predstavljajući i dovodeći građane u zabludu, saopštavaju im da je član njihove porodice doživeo saobraćajnu ili drugu vrstu nezgode, nakon čega zahtevaju hitnu isplatu novca za navodne troškove lečenja i operacije.

U pojedinim slučajevima, od građana se ne traži samo novac, već i zlato ili druge vrednosti.

Koristeći strah i zabrinutost građana za zdravlje i život njihovih najbližih, osumnjičeni nastoje da ih navedu da, bez provere dobijenih informacija, predaju ili uplate novac i druge vrednosti.

- Apelujemo na građane da budu posebno oprezni prilikom ovakvih telefonskih poziva i da ne postupaju ishitreno, kao i da obavezno provere navode iz telefonskog poziva sa članovima porodice, zdravstvenom ustanovom ili nadležnom policijskom stanicom. Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvima preduzima sve mere i radnje kako bi se identifikovali i pronašli svi izvršioci ovakvih krivičnih dela - saopštio je MUP.