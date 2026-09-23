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Fetija Feta Jakupović iz Novog Pazara spasila je život starijoj francuskoj turistkinji koja se 20. septembra umalo utopila na plaži hotela Otrant u Ulcinju, prenosi Sandžak Danas.

Drama je počela u poslepodnevnim satima, kada su kupači iz mora izvukli ženu koja nije disala i nije davala znakove života. Među okupljenima se našla i Jakupović, mikrobiolog i profesorka Medicinske škole u Novom Pazaru.

"Plakala sam kao dete"

Čim je videla da je turistkinja bez svesti, odmah je pritrčala i počela reanimaciju. Iako su pojedini prisutni smatrali da ženi više nema pomoći, ona nije odustajala.

- Dok sam se borila za njen život, plakala sam kao dete. Razmišljala sam o svojoj majci. Rekla sam sebi: 'Neću dopustiti da ode, i gotovo!' Osetila sam veliku snagu i duboku veru da Alah neće dozvoliti da se ovaj život ugasi - ispričala je Fetija.

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Posle oko četiri minuta masaže srca i pružanja prve pomoći, turistkinja je izbacila vodu i ponovo počela da diše. Puls joj se vratio, a stanje se potom postepeno stabilizovalo.

Okupljeni Fetijin postupak pozdravili aplauzom

Prema rečima svedoka, ekipa Hitne pomoći stigla je oko 40 minuta kasnije i preuzela brigu o ženi. Kada je turistkinja ponovo udahnula, okupljeni su Fetijin postupak pozdravili aplauzom.

Brza reakcija, medicinsko znanje i upornost profesorke iz Novog Pazara bili su presudni u trenucima kada su sekunde odlučivale o životu.

Kurir/Espreso/Sandžak Danas

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Utopio se mladić u Borči Izvor: Kurir/S.S.