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Dugogodišnji lovac iz Babušnice, Ivan Živković, nedavno se susreo sa najopasnijom i najotrovnijom zmijom u Evropi!

Naime, on je u travi ugledao poskoka, i to u čuvenom "S" položaju, koji šalje jasan signal da je spreman za napad.

Mnogi su njegov susret ocenili kao izuzetno hrabar, pa su se ispod videa ređali komentari koji mu odaju priznanje.

"Koja hrabrost prići ovako blizu, svaka čast.“

"Kapitalni primerak."

"Video sam mnogo poskoka, ali ovako velikog nikad!"

Bilo je i onih šaljivih komentara:

"Ovaj kad te zvekne, direkt kapela."

"Ako nisi u dobrim čizmama, onda si u Hitnoj."

"Lepota živog bića."

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Evropski poskok (Vipera ammodytes) jedna je od najpoznatijih i najotrovnijih zmija na Balkanu.

Prepoznatljiv je po rogiću na vrhu njuške, po kojem je dobio ime. Najčešće je dug oko 50–70 cm, mada pojedini primerci mogu biti i veći. Rasprostranjen je širom Balkana, uključujući Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Severnu Makedoniju, Albaniju i Grčku. Najčešće se može sresti na kamenitim, sunčanim i suvim terenima, ali i u brdskim predelima. Hrani se uglavnom malim sisarima, gušterima i pticama.

Njegov ujed može biti veoma opasan zbog otrova, ali poskok uglavnom izbegava ljude i ne napada bez razloga.

U Srbiji se smatra jednom od tri vrste otrovnica, uz šarku i šargana.