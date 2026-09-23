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Neverovatan snimak sa jednog veselja kruži Srbijom, ima više od milion pregleda na društvenim mrežama, a prizor koji je zabeležen mnoge je ostavio u neverici.

Naime, tokom slavlja jednom od gostiju je pozlilo, zbog čega je intervenisala Hitna pomoć. Međutim, ono što je posebno privuklo pažnju jeste činjenica da se veselje, čini se, nastavilo uprkos nemilom događaju.

U jednom trenutku, jedan od prisutnih latio se mikrofona i zapevao čuvenu pesmu "Kraljice srca moga" Šabana Šaulića, dok su ostali gosti posmatrali neobičnu situaciju.

"Srbi nebeski narod", navodi se u objavi uz snimak.

Snimak je privukao pažnju upravo zbog nesvakidašnjeg prizora i nastavka veselja nakon što je jednom od gostiju pozlilo.

- Ovo nigde na svetu nema - navodi se u jednom od komentara, dok su drugi komentatori dalje nizali "Samo da primi infuziju, pa se on vraća", "Ne prekidajte zabavu", "Život da stane ne sme - Sinan Sakić", "Dali su pare za muziku, nema stajanja","Izneli ga kao badnjak"....

Kurir/Espreso/RINA