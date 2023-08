POČEO PRVI PLES, A MUZIKA STALA, MLADOŽENJA OSTAVIO MLADU: Gosti u neverici skočili sa stolica, ovo niko nije očekivao! (VIDEO)

Prvi svadbeni ples za mladence predstavlja emotivan momenat gde uz romantičnu pesmu treba da zaplešu na podijumu ispred zvanica. Ovaj ples treba da predstavlja bitan momenat sa venčanja koji će ostati u sećanju budućem bračnom paru, ali i gostima.

Naime, u poslednje vreme sve više mladih parova odlučuje da proslavi svadbu sa prvim rođendanom deteta, a na ovoj svadbi mladenci su odlučili da zaplešu sa detetom.

Na Instagram stranici "uzivomuzikasa" pojavio se video-snimak sa jednog veselja na kome je na prvom plesu mladenaca nastala opšta pometnja.

foto: Printscreen/Instagram/Uzivomuzikasa

Mladenci su prvobitno odlučili da zaplešu uz romantičnu pesmu dok je mladoženja u naručju držao dete. Međutim, samo nakon par sekundi muzika je prestala, on se pomerio kako bi dete ostavio nekome da ga pričuva, a mlada je ostala sama nasred sale.

Zatim se vratio i zajedno su zaigrali uz "Užičko kolo" koje je atmosferu dovelo do usijanja. Gosti su skočili sa stolica i jedan po jedan dolazili su u kolo.

Ispod video-snimka su se nizali komentari korisnika ove mreže koji su uglavnom bili pozitivni.

- Bravo, nema lepšeg plesa od narodnog, pa još užičkog kola - navodi se u prvom komentaru, dok u drugom stoji:

- To i jeste naš "ples" narodno kolo. To je to, Srbi pravi. Samo harmonika može podići veselje. Mladost, lepota, neka im Bog podari sreću i zdravlje.

S druge strane, sudeći po komentarima, bila je i nekolicina onih kojima se ovo nije svidelo.

Kurir.rs