"HAPŠENJE LEKARA ZBOG SMRTI NATAŠE ŽABIĆ (44) NE MORA NIŠTA DA ZNAČI!" Advokat naveo sličan tragičan slučaj zbog propusta doktora

Tragičan slučaj smrti pacijentkinje iz Sremske Mitrovice, Nataše Žabić (44) koja se nakon operacije slepog creva žalila na bol u nozi zbog čega je ponovo otišla kod lekara koji je Natašu pregledao i pustio na kućno lečenje, nakog čega je ubrzo i umrla, iznova je uznemirio javnost.

U međuvremenu je stigao rezultat obdukcije, a uzrok smrti dovodi se u vezu sa tromboembolijom pluća, nastalom najverovatnije od tromba koji je krenuo iz noge na koju se Nataša i žalila.

I dok iz bolnice kažu da su naložili unutrašnji nadzor kako bi se utvrdilo da li u ovom slučaju ima odgovornosti lekara i eventualne lekarske greške, Natašin brat Saša smatra da je njegova sestra preminula baš zbog nebrige lekara i kaže da će podneti tužbu protiv bolnice i lekara.

O ovom konkretnom slučaju, kao i o lekarskim greškama koje su nedopustive, govorio je u emisiji Puls Srbije dr Vanja Milošević i advokat Momčilo Bulatović.

- Nažalost i ovaj slučaj kao i prethodni koji smo komentarisali kada je trudnica iz Sremske Mitrovice preminula ukazuje da greške u procesu lečenja nisu kao druge greške. Ovi smrtni ishodi generalno ukazuju na nekoliko stvari. Proces lečenja, posebno hirurške intervencije nose rizike sa sobom. Ja ne znam ni jednog lekara koji nikad nije napravio grešku, ali komplikacije treba predvideti - rekao je Milošević i dodao:

- Uvek sam mišljanja da često kada dođemo u situaciju da pričamo kada se pacijenti žale na doktore oni se uglavnom žale na njihov odnos prema njima. Svi ovi slučajevi podgrevaju sumnju i lekare. Raditi pod takvim uslovima je nemoguće. Moramo iz ovoga da izađemo sa epilogom i da se jasno utvrdi da li postoji odgovornost lekara ili ne.

Bulatović smatra da hapšenje lekare koji se sumnjiči za odgovornost za smrt pacijantkinje ne mora imate značajne posledice:

- Kakve će sankcije lekara čekati to je pitanje za sud. To što je lekar uhapšen to je možda malo populistički pristup da se umiri javnost. Da li je to delo izvršeno iz nehata, šta je on propustio šta nije ili jeste uradio to sve treba da utvrdi sud.

Naveo je slučaj na kom je angažovan kao branilac gde se takođe radi o smrtnom ishodu pacijenta zbog kako tvrdi propusta lekara:

- Postoji slučaj Milana Đurića koji je ostao u domenu postupka i gde ja kao punomoćni branilac tvrdim da ima dovoljno dokaza da je lekar protiv koga je podneta prijava napravio propuste. To je utvrđeno i veštačenjem. To je bilo u martu mesecu 2022. godune. Pacijant je došao zbog povrde kičme. Lekar je uradio intervenciju bez ikakvih provera i bez dijagnoze. Došlo je do preloma četvrtog pršljena kičmene moždine i nastupila je posle 4 meseca smrt. Predmet stoji u prvom tužilaštvu već dve godine i sad se one bavi nekim perifernim stvarima. To nije jedini slučaj. Znate koliko ima slučajeva kada je pravda stigla tek posle 10 godina. Besmisleno potpuno.

