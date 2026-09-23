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Društvo za akademski razvoj je danas objavilo da je CT skeniranje lobanje za koju se veruje da pripada resavskom vojvodi Stevanu Sinđeliću zakazano za sredu, 23. septembar 2026. godine, u Neo Mag - Dijagnostičkom centru Niš, u saradnji sa Narodnim muzejom u Nišu i uz podršku Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture

CT snimanje će omogućiti detaljan uvid u unutrašnju strukturu lobanje i precizniju analizu višestrukih povreda koje su na njoj uočene, kao i izradu precizne trodimenzionalne slike.

Foto: Novo lice Ćele-kule

Dobijeni podaci biće značajni za dalju paleoradiološku analizu profesora Fabija Kavalija u okviru projekta "Novo lice Ćele-kule". Radi se o potpuno nedestruktivnoj metodi koja omogućava dobijanje novih naučnih podataka bez ugrožavanja istorijskog materijala.

Lobanja Stevana Sinđelića Foto: Shutterstock

Pored ovog značajnog istraživačkog poduhvata, četvrtak, 24. septembar, biće posvećen i predstavljanju rada naučnika Društva za akademski razvoj široj javnosti.

- Naši naučnici na projektu, dr Nataša Šarkić i Darko Kovačević, biće govornici na konferenciji TEDxMedijana 2026 - najavilo je Društvo za akademski razvoj.

Darko Kovačević govoriće na temu "Najveći muzej na svetu je pod vodom", o podvodnom kulturnom nasleđu, njegovoj zaštiti i ulozi savremene tehnologije u njegovom istraživanju i predstavljanju javnosti.

Foto: Shutterstock

Dr Nataša Šarkić predstaviće temu "Jezikom nauke ili jezikom ljudi?", posvećenu komunikaciji nauke i borbi protiv pseudonauke i dezinformacija, kroz iskustvo projekta "Novo lice Ćele-kule".

Tokom svog govora, Nataša Šarkić će ekskluzivno predstaviti novu rekonstrukciju lica - jedanaestogodišnjeg dečaka. Rekonstrukcija će nakon prezentacije biti dostupna na sajtu Društva za akademski razvoj

Podsećamo, u okviru projekta "Novo lice Ćele-kule", tim naučnika koristio je najsavremenije forenzičke metode da "oživi" srpske junake sa Čegra.

Kurir/Telegraf Nauka