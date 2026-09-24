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Sve veći broj žena poseže za lekovima koji se koriste za regulisanje telesne težine, često u želji da što pre izgube kilograme.

Uprkos brojnim upozorenjima lekara da ovakve terapije ne treba uzimati na svoju ruku, pojedine žene ipak pribegavaju Ozempiku.

Jedna žena iz Srbije nedavno je, nakon što je koristila ovaj lek, završila u bolnici, što je ponovo otvorilo pitanje koliko je važno biti oprezan sa ovakvim preparatima.

"Hvalila se da koristi Ozempik"

- Žene, pamet u glavu! Situacija od danas na poslu - koleginica pošto-poto htela da smrša, uzimala Ozempik, to znam, hvalila se. Danas joj je pozlilo. Sanitet i Urgentni. Ostala je u bolnici, ima 43 godine, tuga - napisala je jedna korisnica društvene mreže "Threads".

Foto: Privatna Arhiva, Shutterstock

U komentarima su se nizale osude zbog uzimanja Ozempika na svoju ruku, a mnogi su upozorili da ti lekovi nisu nešto sa čim bi trebalo eksperimentisati bez nadzora lekara.

- Koliko se dugo priča o štetnosti Ozempika, sve uzimaju svesno. Same biraju - navodi se u jednom od komentara.

Jedna korisnica navela je da ovaj lek žene često kupuju na oglasima.

- Da li je neko toliko glup ili neobrazovan, ili ne znam šta, da uzima neki lek na svoju ruku bez saveta doktora, bez ikakvih rezultata samo zato što je nešto čuo? Zašto se neko igra svojim životom? Zašto čita "preporuke" po društvenim mrežama?! Hiljadu pitanja, a odgovara nema jer ne mogu da prihvatim da neko sebe svesno uništava - napisala je korisnica ove mreže.

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Prof. dr Vladimir Jakovljević istakao je nedavno za Kurir TV da problem nije samo u Ozempiku, već u mnogo širem principu samoinicijativnog uzimanja lekova bez konsultacije sa lekarom.

Uvedena restrikcija izdavanja ovog leka

- Apsolutno bilo kakva upotreba lekova na svoju ruku je za ljude, čak i za one koji imaju neko medicinsko obrazovanje, a nisu dobili preporuku od svog ordinariusa, znači od svog lekara koji ga vodi, bilo da je to lekar opšte prakse ili specijalista koji ga vodi zbog nekog specifičnog problema, vrlo opasna i vrlo je neodgovorna prema samom sebi - rekao je doktor.

On je podsetio da je upravo zbog velike potražnje i zloupotrebe Ozempika, uvedena restrikcija izdavanja ovog leka, kako bi prvenstveno bio dostupan pacijentima kojima je zaista potreban.

Foto: Kurir Televizija

- Tu je dosta bilo zloupotrebe čak i od strane zdravstvenih radnika. Zbog toga je pre dve-tri godine uvedeno pravilo da ne može, ukoliko nemate dijagnozu dijabetesa, da se Ozempik uzme u apoteci bilo gde, bilo da uzimate na recept ili za novac, na preporuku lekara. Bez dijagnoze ne može da se uzme - istakao je Jakovljević.

On je ukazao i na činjenicu da danas postoje novi lekovi iz iste grupe, sa još snažnijim efektima, ali da ni oni nisu nešto što bi ljudi trebalo da uzimaju bez kontrole.

- Sad postoje i lekovi druge, treće generacije koji imaju sličan ili još jači efekat. Poznat je Mounjaro, pa ima još nekih koji nisu još registrovani u ovoj zemlji, koji su dupli, trodupli, trostruki inhibitori svih tih puteva metabolizma glukoze. To je vrlo opasna stvar da se koristi na svoju ruku, i zbog doziranja i zbog načina primene i zbog specifičnosti svakog pacijenta. Kada imate jednu takvu kompleksnu stvar kao što je metabolizam bilo kojih organskih materija, to uključuje niz reakcija u organizmu koje su povezane piramidalno. To je kao kula od karata - ako jednu izbacite, može da se sruši sve ukoliko to što ste uradili nije urađeno kako treba. Prema tome, uvek se treba konsultovati sa svojim lekarom i verovati mu šta je propisao - objasnio je Jakovljević.

"Svaki lek može biti i otrov i lek"

On smatra da deo problema proizlazi i iz želje ljudi da do rezultata dođu što jednostavnijim putem.

- Ljudima je mnogo lakše da koriste lek i da jedu šta hoće i koliko hoće, nego da se pridržavaju neke dijete, da ubace fizičku aktivnost, da naprave neku nefarmakološku intervenciju. Ja sam iz tog aspekta neko ko je fiziolog i kažem da je to fiziološka intervencija, koja jednostavno daje čoveku mogućnost da njegov organizam sam pobedi problem koji ima, a ne da koristi farmakologiju ako nije neophodna. Ako nije neophodno, ne treba piti lekove, jer svaki lek može biti i otrov i lek - naveo je Jakovljević.

Profesor je upozorio i da efekat terapije ne može da se posmatra izolovano od kompletnog načina života.

- Ne mora značiti da danas, ukoliko bude dobro dejstvo, da će sutra biti isto. Pogotovo zavisi od toga šta jedete, kakav vam je dnevni ritam, kakvo vam je lučenje hormona i raznorazne druge stvari. Ovo je lek koji itekako indirektno utiče na kompletan taj status. Tako da treba biti vrlo obazriv - upozorio je Jakovljević.