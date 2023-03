STARLETA KORISTI NESTAŠICU LEKA ZA DIJABETIČARE DA ZARADI! Subotićka reklamira ileganu prodaju za 150e onima koji bi da smršaju!

Starleta Aleksandra Subotić na svom Instagram profilu reklamira ilegalnu prodaju leka "ozempik" za dijabetes, i to kao preparata za mršavljenje, dok na tržištu vlada njegova nestašica a ljudima koji se leče od dijabetesa tipa 2 život zavisi od tog leka!

Subotićeva je objavila kako će probati "ozempik", čiju kutiju je držala u ruci, da bi smršala, a navela je i da je pomoću njega to uspela holivudska starleta Kim Kardašijan pokazujući dve fotografije. Označila je i stranicu Ozempikoriginal, gde se lek može ilegalno naručiti za 150 evra.

Starleta očito ne mari za to što su već nekoliko meseci u Srbiji ljudi koji koriste "ozempik" u lečenju dijabetesa na pravim mukama, jer je došlo do njegove nestašice u apotekama. Tome je sigurno doprinelo i to što ga mnogi koriste za mršavljenje i crno tržište cveta.

"Ozempik" sadrži aktivnu supstancu semaglutid koja pomaže organizmu da smanji koncentraciju šećera u krvi kad je isuviše visoka, a smanjuje i apetit, što za posledicu ima mršavljenje. Sagovornici Kurira upozoravaju da "ozempik" može izazvati brojne zdravstvene probleme kod zdravih osoba.

- Taj lek namenjen je za lečenje šećerne bolesti, dovodi do stimulacije lučenja insulina nakon uzimanja hrane, ima efekat da pravi osećaj punoće u želucu, šalje signal za sitost i iz tog razloga smanjuje apetit. On nije dobar za zdrave ljude. Kod njih upotreba ovog leka može da izazove paralizu creva, pankreatitis, teoretski može da napravi jednu vrstu tumora u štitastoj žlezdi - naglasio je za Kurir endokrinolog prof. dr Zoran Anđelković.

Profil koji Subotićka reklamira Nema nuspojava, puno se mršavi Poslali smo poruku na Instagram profil Ozempicoriginal, koji reklamirala Subotićeva. Tamo je objavljen video-zapis u kojem se vide tri kutije sa opisom: "Na stanju lek 'ozempik' 1 mg. Uskoro 0,25 i 0,5 mg. Poručivanje u DM." Pitali smo ih za cenu, rekli su nam da 1 mg penkala košta 150 evra. Poslali su nam printskrin uputstva, u kojem se između ostalog navodi da se lek uzima onako kako je lekar propisao, kao i da se kreće s dozom od 0,25 mg jednom nedeljno. Prepiska foto: Printscreen Instagram - Ima li nekih nuspojava? Malo me je strah, ipak je kupovina preko interneta, a nije mi ni lekar prepisao - upitali smo ih. Prepiska foto: Printscreen Instagram Odgovorili su nam da ih nema ukoliko osoba nema rak, oboljenje bubrega ili jetre. - "Ozempik" je lek za dijabetičare tip 2 koji nema nikakve nuspojave kod zdravih osoba, ali stvara osećaj lažne sitosti i jako se puno mršavi od njega - naveli su oni u svom odgovoru.

Bojana Marković iz Udruženja za borbu protiv dijabetesa "Plavi krug" ističe da bi trebalo sankcionisati one koji prodaju lek na crno, kao i one koji reklamiraju takvu prodaju.

- To što rade je za osudu, promovišu lek i uskraćuju na taj način osobama s dijabetesom tipa 2 da dođu do terapije. Neverovatno mi je da neko može da bude plaćen da to reklamira - ističe Markovićeva i naglašava da se "ozempik" može naći u nekim apotekama, ali da se može podići samo uz lekarski recept.

Sagovornica je istakla da je upitno sve što se kupuje na crno, samim tim sastav leka, ali i način skladištenja:

- Oni mogu da napišu "ozempik" na bilo čemu. Apelujemo da se to ne zloupotrebljava jer će pacijenti nastradati. Dijabetičari koji koriste "ozempik" mogu da imaju ozbiljne zdravstvene probleme ukoliko ga ne uzimaju. Mogu se javiti bubrežni problemi, problemi s vidom, kardiovaskularni problemi, to što ne mogu da dođu do leka znači da im je život ugrožen.

Subotićeva nije odgovorila na našu poruku, iako ju je videla. Odmah nas je blokirala! Potom se oglasila na tom profilu da lek nije reklamirala, već da je sa svojim pratiocima o tome samo diskutovala.

Činjenice Neželjene reakcije na zloupotrebu "ozempika" - povraćanje - dijareja - mučnina - bolovi u stomaku - problemi s bubrezima - paraliza creva - pankreatitis - tumor u štitastoj žlezdi

