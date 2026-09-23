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Rat ih je razdvojio i odveo na suprotne strane, ali godinama kasnije jedan susret pokazao je da, uprkos svim ranama, podelama i onome što je rat ostavio iza sebe, u čoveku ipak može da ostane mesto za ljudskost.

Saša Baričanin i Mirzet Ibragić, predratni drugovi iz Sarajeva, sreli su se 1997. godine na liniji razgraničenja između Republike Srpske i Federacije BiH.

Susret na liniji razgraničenja

Na njihovu priču podsetio je srpski istoričar amater Uroš Delovski na svom Instagramu.

- Priča o Saši Baričaninu i Mirzetu Ibragiću, predratnim drugovima iz Sarajeva, koje je rat odveo na različite strane. Godine 1997. ponovo se susreću na liniji razgraničenja između Republike Srpske i Federacije BiH kada su i snimljeni ovi kadrovi. Posle svega ostaju samo ljudi, a zato je važno da se uvek i u bilo kojim okolnostima poneseš prvenstveno kao čovek! Ne ponovilo se nikada i nikome - napisao je Delovski uz snimak susreta Baričanina i Ibragića.

Na snimku se vidi susret dvojice nekadašnjih drugova, koji se, uprkos svemu što se u međuvremenu dogodilo, dočekuju gotovo kao da se nisu razdvojili. Uz psovke, šalu i dobacivanja, prisetili su se zajedničkih dana, ali i onoga što im je rat doneo.

Prvi se obratio Saša Baričanin, koji je uz osmeh dobacio:

"Gde si, Balija, bolan? Šta ima?"

Ibragić je uzvratio:

"Gde si, vojvodo Sinđeliću, gde si, Ijiljane zlatni?".

Drugovi se poljubili tri puta

Nakon prvih reči i međusobnog zadirkivanja, dvojica nekadašnjih drugova su se pozdravila i poljubila tri puta.

"Oho! A ti po srpski se ljubiš. Pa jesi ti Balija ili si...?", kroz smeh je rekao Baričanin.

Foto: Printscreen/Instagram

"Moram te na islam prevesti jarane", odgovorio je Ibragić.

U razgovoru su se raspitivali i za porodicu i život nakon svega što se dogodilo. Saša mu je potom objasnio da mora da se privikava na novi režim i životne okolnosti koje su mu nametnute.

"J***, jarane, živeti se mora", rekao je Mirzet.

"Šta je bilo, bilo je", izustio je Baričanin Saša.

Mirzet Ibragić mu je potom ponudio cigaretu.

"Samo nek se smirilo"

"Znaš da mi Srbi puno volimo te vaše cigarete", rekao je Baričanin.

"Samo nek se smirilo, jarane, nek se ne puca više, nek smo mi ostali što se kaže, zdravi i živi. Svako je morao u svoju vojsku", poručio je Ibragić.

Ubrzo su obojica pomenula da su bili ranjavani tokom sukoba.

"Izranjavali me tvoji ljiljani! Pa i mene tvoji četnici!", bile su reči obojice predratnih drugova.

Snimak njihovog susreta kasnije je prikazan i u dokumentarnom filmu Miroslava Nikolića "Kolateralna greška".

Birčanin je rekao da je tokom rata ranjen tri puta, kao i da mu je brat poginuo. Nakon rata je bio prinuđen da ostavi kuću i da živi u prikolici.

- Fali mi ove raje od pre rata. Mora čovek da se privikne na sve - rekao je.

"Samo nek je prestalo da se puca", poručio je Ibragić.