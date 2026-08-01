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Porodica Laketa iz Mostara postala je možda najtragičniji simbol i opis ratnih dešavanja na tlu bivše Jugoslavije zbog svoje nesrećne sudbine. Zoran Laketa rat je proveo u HVO, njegov rođeni brat Goran u redovima tzv. Armije BiH, dok je njihov otac Ratko bio vojnik vojske Republike Srpske.

"Zovem se Sabahudin, Zoran ili Ranko, prezivam se Laketa, sva ova imena imaju isto značenje, jer sva trojica od njih su zorom ili sabahom rođeni", rekao je Zoran pre pet godina u razgovoru za Anadolu.

Sudbina porodice Laketa

Priča porodice Laketa, bila je priča velikog broja Jugoslovena, a Zoran je to njabolje objasnio kroz par rečenica.

- Da smo iz jedne kuće, najobičnije radničke familije bili u tri vojske, i hoćete da pričamo o domoljublju, rodoljublju ili patriotizmu? Pa jesu li to bili naši ideali? Nisu - rekao je.

Kada je rat počeo, imao je 25 godina, jednu više od brata Gorana, koji je poginuo u avgustu 1993. godine.

Dotadašnji jedinstveni Mostar postao je podeljen na zapadni i istočni, hrvatski i muslimanski. Ulica Alekse Šantića tokom najžešćih sukoba bila je linija razdvajanja.

Foto: Screenshot YT/ Radio Slobodna Evropa

- Onda ti svi okolo govore "Počeo je rat" i onda ti koji si bio tu, u čitavom Mostaru, odjednom imaš samo pola Mostara - govorio je Zoran pre par godina za RTS, objašnjavajući zašto je ostao da se bori za Hrvatsko veće odbrane (HVO).

Da se nikad više ne ponovi

Ono što se dogodilo njegovoj familili, možda je najbolje opisati jednom rečenicom - da se ne ponovi.

- U to doba, u cvetu mladosti, sa svojih 25 godina postajem neki vojnik, treba nekoga da mrzim, da pucam na nekoga, da se ubijamo u ‘bratoubilačkom ratu’, a eto i fakta da sam bio na jednoj, moj brat na drugoj, a otac na trećoj strani. Sve ovo desilo se mojoj familiji, mojim prijateljima, mojim komšijama, braći i sestrama. Imao sam samo jednog brata, jednog oca, jednu majku, svi oni su danas nažalost mrtvi, a ja sam evo još malo živ - govorio je Zoran tad.

Njegov brat, zbog najboljeg prijatelja Adisa, odlazi sa muslimanima u tzv. Armiju BiH, a otac je mobilisan u Vojsku Republike Srpske.

Foto: Profimedia

- Da je Gogo poginuo, javio je radio. Niti znam gde, niti s kim, ni kad, ni zašto, a između ostalog možda sam i ja pucao. Faktički, mi smo bili na dve strane, možda sam i ja pucao, možda sam brata ubio. Poginuo je s ovog mesta, tu je ispaljena granata i pala je dole - pričao je Zoran.

Kada su ljudi počeli da mu izjavljuju saučešće, postao je svega svestan - neće moći da ode bratu na sahranu, kao ni da uteši majku.

- Nisam mogao da verujem: "Sedam dana od smrti Lakete Gorana koji je stradao od zločinačke granate 6. avgusta, zajedno s njim su stradali…’ Nisam mogao da verujem u ono što čujem. Dolaze mi prijatelji, izražavaju mi saučešće, i tek onda postajem malo svesniji. Ne možeš da odeš bratu na sahranu, ne možeš da vidiš ucveljenu majku koja je izgubila sina, nego to moraš da nosiš u svojoj dubini, u malom ljudskom biću”, rekao je on 2017. godine.

Susret s ocem nakon rata

Otac i majka preživeli su rat, a prvi Zoranov susret sa ocem Ratkom pomogao je Crveni krst.

- Pitao sam: "Gde si, Ratko, šta ima?" Zagrlio me je. Šta će mi reći? Da neće možda "da nisi bio u ustašama", "gde ti je brat balija" ili "Ja sam bio u četnicima"? Zagrlio me je, ćaća mi je, otac mi je - objašnjavao je tad Laketa.

Zoran Laketa je bio čovek koji je na svojoj koži osetio svu surovost života. Posle rata, ostao je bez oca i bez majke. Decu je krstio u pravoslavnoj crkvi. Za sve je imao samo jednu, jedinu i popriličnuo jasnu poruku - "Da Bog da se nikada i nikome ne ponovilo!”.

Zoran je preminuo u 55. godini života, u rodnom Mostaru, u maju 2022. godine.