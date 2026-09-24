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Teška saobraćajna nezgoda u Španiji promenila je život Jovanu Petkoviću iz Barajeva. Nakon teških povreda, lekari su morali da mu amputiraju nogu, a pred njim je sada dug oporavak i rehabilitacija.

Njegova majka Jelena Petković je za emisiju "Redakcija" podelila potresne detalje.

- Moj sin je 29. avgusta doživeo tešku saobraćajnu nesreću, ovde u Španiji, u Alikanteu. Mi smo trenutno u Valensiji, jer je tamo prebačen nakon nesreće. U Alikanteu su mu operisali levu nogu, ali, nažalost, nisu uspeli da spasu drugu nogu. Sve se desilo u zaustavnoj traci. Njih šestorica su došli iz Srbije i iznajmili dva automobila. Stali su da pogledaju nešto u gepeku, krenuli su na plažu, i tada je naišla žena automobilom i udarila ga. Kažu da su u pitanju bile sekunde. On je prvo prebačen u bolnicu u Alikanteu. To veče smo se čuli. Rekao mi je da mu je noga u gipsu, da je imao operaciju i da treba da ide na magnetnu rezonancu. Onda me je oko 11 sati uveče ponovo pozvao i rekao da mora hitno da bude prebačen u Valensiju - počela je Jelena.

Jelena Petković Foto: Kurir Televizija

"Bio je 36 sati u komi"

Kako je navela, kao porodica suočili su se sa teškim trenucima nakon nesreće, dok se Jovanovo stanje sada postepeno stabilizuje.

- Tada počinje naša agonija. Operacija je trajala sedam sati, a on je bio 36 sati u komi. U pola sedam ujutru, u nedelju, pozvala nas je doktorka iz Valensije i rekla da se bore za njegov život i da moraju da amputiraju nogu. Za našu porodicu, prijatelje i rodbinu sve je to bilo strašno i potresno. Samo smo čekali kada ćemo moći da dođemo. Sada ne znam šta da kažem kada je reč o prognozama, koliko će još biti ovde i šta će biti dalje. On je, u principu, dobro i napreduje. Počeli su da ga podižu i vertikalizuju, sada može da sedi, ali sve je to i dalje veoma bolno i teško. Ono što smo proživeli još traje - nastavila je.

Dodala je da je zbog jezičke barijere i komplikovane situacije morala da potraži dodatnu pomoć, dok su u međuvremenu saznali i da je žena koja je bila za volanom uhapšena.

- Angažovali smo advokata. Moja ćerka je na Pravnom fakultetu, četvrta je godina, pa je i ona bila ovde da nam pomogne oko svega. Pomagala nam je i oko jezika, jer u bolnici ljudi uglavnom ne govore engleski. Engleski govori samo doktorka koja ga je operisala, vaskularni hirurg koji je radio operaciju. Svi ostali pričaju španski i zbog toga imamo veliku jezičku barijeru. Prosto se ne snalazimo, a uz sav stres i okolnosti kroz koje prolazimo, sve je još teže. Ćerka je morala da se vrati za Beograd, ali smo svakodnevno u kontaktu. Čuli smo i da je žena koja ga je udarila uhapšena. Ima 84 godine. To je za sada sve što znam o njoj. Da smo u Srbiji, verovatno bi sve bilo drugačije, ali ovde nam je komunikacija dodatno otežana. Većinom sve ide preko telefona - objasnila je Jovanova majka.

Foto: Kurir Televizija

- On se drži i jak je. Počeli su da ga podižu i vertikalizuju. I dalje ima konce na obe noge, sve se redovno previja i sređuje. Za sada je zbrinut i dobija savremenu medicinsku negu. Lekari prate stanje nerava i sve što je potrebno i rade na tome da saniraju povrede. On je u krevetu i ne može da hoda, pa će mu biti potrebna rehabilitacija. Mi sada gledamo da, kada lekari kažu da je lečenje u Španiji završeno, bude transportovan za Beograd. Pitanje je kako će taj transport izgledati i kako će biti organizovan. Naravno, uz njega bi moralo da bude medicinsko osoblje. On želi da se vrati u Srbiju, da tamo nastavi lečenje i rehabilitaciju i da tamo dobije protezu. To je ono što on želi. Mnogo ljudi iz Srbije mu daje podršku i to mu mnogo znači - za Kurir televiziju, rekla je Jovanova majka, Jelena.

05:14 "BIO JE 36 SATI U KOMI, A ONDA SU MU AMPUTIRALI NOGU": Majka povređenog Srbina u Španiji otkrila potresne detalje nesreće: "Tada počinje naša agonija" Izvor: Kurir televizija

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