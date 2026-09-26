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Radijatore je najbolje očistiti pre nego što počne grejna sezona, a za to vam ne trebaju ni posebna sredstva ni mnogo vremena. Uz nekoliko jednostavnih trikova možete ukloniti prašinu i sa teško dostupnih mesta, a ceo posao završićete za petnaestak minuta.

Tokom toplih meseci radijatori često postanu jedno od mesta na kojima se nakuplja dosta prašine, iako je na prvi pogled možda ne primećujemo. Problem nije samo estetski - kada se radijator zagreje, prašina koja se nalazi na njegovoj površini i između rebara može dospeti u vazduh u prostoriji.

Zato je početak jeseni idealan trenutak za temeljno čišćenje radijatora. Kada ih jednom dobro očistite, tokom grejne sezone biće dovoljno da ih povremeno prebrišete i usisate prostor oko njih.

Trik za teško dostupna mesta

Ako ne možete da dohvatite prašinu između rebara, pomoći će vam duga, tanka četka. Postoji još jednostavniji trik: ispod radijatora stavite staru krpu ili peškir, a zatim četkom ili fenom za kosu, podešenim na hladan vazduh, izbacite prašinu iz teško dostupnih delova.

Foto: Shutterstock

Na ovaj način prašina će pasti na podlogu koju ste postavili ispod radijatora, umesto da se razleti po celoj prostoriji. Kada završite, samo sklonite krpu ili peškir i usisajte ono što je ostalo ispod radijatora.

Očistite i spoljašnji deo

Kada uklonite svu suvu prašinu, vreme je za završno brisanje, piše Direktno. Površinu radijatora možete prebrisati blago vlažnom krpom, a za većinu radijatora biće dovoljna obična voda. Ako ima tvrdokornijih naslaga, možete dodati malu količinu blagog sredstva za čišćenje.

Krpa treba da bude vlažna, ali ne natopljena. Nema potrebe da obilno prskate radijator niti da sipate vodu po njemu. Nakon brisanja ostavite ga da se potpuno osuši pre nego što uključite grejanje.

Nemojte zaboraviti prostor oko radijatora

Čist radijator neće mnogo značiti ako je oko njega ostala gomila prašine. Zato usisajte pod, očistite prostor ispod radijatora, a po potrebi obrišite i zid iza i oko njega.

Obratite pažnju i na zavese, nameštaj i druge predmete koji se nalaze u blizini. Tokom grejne sezone nije dobro zaklanjati radijator nameštajem ili dugim zavesama, jer to može ometati cirkulaciju toplog vazduha i smanjiti efikasnost zagrevanja prostorije.

Čišćenje radijatora ne mora da traje dugo

Za prvo, detaljno čišćenje biće vam dovoljno petnaestak minuta, posebno ako koristite usisivač i jednostavan trik sa četkom ili fenom za kosu. Nakon toga nema potrebe da čekate kraj sezone - tokom zime povremeno obrišite radijatore i usisajte prostor oko i ispod njih, gde se prašina najviše nakuplja.

Ovaj mali kućni posao možete lako da uvrstite u jesenje spremanje doma, zajedno sa pranjem prozora, vraćanjem tepiha i zamenom letnje garderobe. Radijatori će biti čisti pre nego što počnu da rade punom snagom, a vi ćete početak grejne sezone dočekati sa manje prašine u domu.