Majka ga je polila kiselinom i skočila sa njim sa 3. sprata: Mali Nikola preživeo je nezamislivu tragediju, a sada mu je hitno potrebna pomoć
- Nikola Ćorković iz Sopota preživeo je tragediju kada ga je majka polila kiselinom i skočila sa njim sa trećeg sprata.
- Posle brojnih operacija i transplantacija kože ostale su mu teške ožiljne promene i kontrakture, pa mu je potrebno dalje rekonstruktivno lečenje.
- Za šest operacija u Hrvatskoj potrebno je 59.200 evra, a sredstva se prikupljaju i putem SMS poruke 349 na 2407.
Nikola Ćorković (2015.) iz Sopota je u maju 2022. godine, sa nepunih sedam godina, doživeo tragediju koja mu je zauvek promenila život.
Njegova majka ga je polila kiselinom, a potom je sa njim skočila sa trećeg sprata zgrade. Nikola je preživeo pad, ali je zadobio teške povrede i ozbiljne hemijske opekotine velikih površina tela.
Nakon tragedije usledilo je dugotrajno i zahtevno lečenje. Nikola je prošao kroz brojne hirurške i rekonstruktivne zahvate, uključujući transplantacije kože. Uprkos dosadašnjem lečenju, ostale su opsežne ožiljne promene i kontrakture koje mu otežavaju svakodnevni život i zahtevaju nastavak složenog rekonstruktivnog lečenja.
Sredstva se prikupljaju za nastavak rekonstruktivnog lečenja usled posledica teških hemijskih opekotina, trajnih ožiljaka i kontraktura. Prema planu specijalističke klinike u Hrvatskoj, Nikoli je potrebno šest rekonstruktivnih operacija, čija ukupna vrednost iznosi 59.200 evra. Nikola je kao malo dete prošao kroz nezamislivo težak period. Danas mu je potrebna naša podrška kako bi nastavio lečenje, smanjio posledice povreda i dobio priliku za kvalitetniji i bezbrižniji život.
Pomozimo Nikoli da ono što mu se dogodilo ostane deo njegove prošlosti, a ne granica njegove budućnosti. Svaka donacija, bez obzira na iznos, predstavlja korak bliže njegovom oporavku i novom početku.
Kako možete da pomognete:
SMS: 349 na 2407
Dinarski račun: 160-6000002681824-48
Devizni račun: 160-6000002682638-31 IBAN: RS35160600000268263831
SWIFT-BIC/DBDBRSBG
Kurir/Espreso