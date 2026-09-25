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Nikola Ćorković (2015.) iz Sopota je u maju 2022. godine, sa nepunih sedam godina, doživeo tragediju koja mu je zauvek promenila život.

Njegova majka ga je polila kiselinom, a potom je sa njim skočila sa trećeg sprata zgrade. Nikola je preživeo pad, ali je zadobio teške povrede i ozbiljne hemijske opekotine velikih površina tela.

Nakon tragedije usledilo je dugotrajno i zahtevno lečenje. Nikola je prošao kroz brojne hirurške i rekonstruktivne zahvate, uključujući transplantacije kože. Uprkos dosadašnjem lečenju, ostale su opsežne ožiljne promene i kontrakture koje mu otežavaju svakodnevni život i zahtevaju nastavak složenog rekonstruktivnog lečenja.

Nikola Ćorković Foto: FONDACIJA – humanost bez granica

Sredstva se prikupljaju za nastavak rekonstruktivnog lečenja usled posledica teških hemijskih opekotina, trajnih ožiljaka i kontraktura. Prema planu specijalističke klinike u Hrvatskoj, Nikoli je potrebno šest rekonstruktivnih operacija, čija ukupna vrednost iznosi 59.200 evra. Nikola je kao malo dete prošao kroz nezamislivo težak period. Danas mu je potrebna naša podrška kako bi nastavio lečenje, smanjio posledice povreda i dobio priliku za kvalitetniji i bezbrižniji život.

Pomozimo Nikoli da ono što mu se dogodilo ostane deo njegove prošlosti, a ne granica njegove budućnosti. Svaka donacija, bez obzira na iznos, predstavlja korak bliže njegovom oporavku i novom početku.

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