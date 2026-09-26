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Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas će biti promenljivo oblačno i nešto toplije, uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuskova, pre svega u brdsko-planinskim krajevima.

Kako se vikend bude bližio kraju, uslediće postepeno razvedravanje, pa se od 27. do 30. septembra očekuje pretežno sunčano vreme uz dalji rast temperature.

Nedelja donosi smirivanje vremena

Drugog dana vikenda očekuje se promenljivo oblačno vreme, ali će biti toplije nego prethodnog dana. Lokalno su mogući kratkotrajna kiša i pljuskovi, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Vetar će biti slab do umeren, severnih i severoistočnih smerova, dok će tokom večeri okrenuti na jugoistok. Jutarnja temperatura kretaće se od 6 do 11 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti između 18 i 22 stepena.

Već u ponedeljak temperatura će dodatno porasti. Preovlađivaće sunčano vreme, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnje temperature biće od 7 do 12 stepeni, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 21 do 25 stepeni.

Foto: RHMZ Printscreen

Stižu sunčani dani i temperature do 26 stepeni

Početak nove radne nedelje doneće još stabilnije vremenske prilike. Očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab do umeren vetar sa istoka i jugoistoka.

Jutra će i dalje biti sveža, sa temperaturama od 7 do 12 stepeni, dok će tokom dana biti znatno prijatnije, uz maksimalnih 22 do 26 stepeni.

Takvo vreme trebalo bi da se zadrži i u nastavku septembra. Do kraja meseca prognozira se pretežno sunčano i za ovaj period godine neuobičajeno toplo vreme, iako će jutra ostati prohladna.

Promena se očekuje početkom oktobra. Uz promenljivu oblačnost mestimično će biti kiše, dok će na području košave jugoistočni vetar ponovo biti u jačanju.

Foto: Uroš Arsić/Mondo

Ristić za Kurir otkriva šta nas čeka na jesen

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže za Kurir da je početak meteorološke jeseni doneo temperature koje više podsećaju na oktobar.

Prema njegovim rečima, od nedelje, 27. septembra, dolazi do potpunog preokreta i stabilizacije vremenskih prilika.

- Naredni period slobodno možemo nazvati Miholjsko leto, jer će oktobar početi sunčanim i toplim vremenom sa dnevnim temperaturama od 25 do 27 stepeni. Naglašavam da temperature neće ići do 40 stepeni, kako pojedini najavljuju, već će se zadržavati u opsegu od 25 do 27 stepeni u toku dana - kaže Ristić.

Ipak, iako će dani biti topli, jutra će biti znatno svežija. U kotlinama i dolinama reka očekuju se magla i niže temperature.

- Zbog velikih temperaturnih oscilacija u toku dana, svima savetujem slojevito oblačenje. Prema trenutnim procenama, ovaj stabilniji i topliji period završiće se posle 5. oktobra, a najkasnije do 10. oktobra. Tada očekujem dolazak oblaka, kišu i postepeni pad temperatura. Kako budemo sve dublje zalazili u oktobar, vreme će postajati sve hladnije uz češće padavine i povremeno pojačanu košavu - najavljuje meteorolog.

meteorolog Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

Sibirski anticiklon donosi hladnije prodore

Ristić objašnjava da će na vremenske prilike u Evropi tokom ove jeseni značajno uticati Sibirski anticiklon.

- Zbog blokade na Atlantiku, ovaj anticiklon se jače i mnogo lakše širi prema evropskom kontinentu. Kako se budemo približavali kraju meseca, očekujem sve češće prodore hladnog vazduha. Normalne maksimalne temperature za drugu dekadu oktobra kreću se između 15 i 20 stepeni, dok će u trećoj dekadi biti još niže od toga. Sa prolaskom dana, biće sve manje prilika u kojima će živa u termometru prelaziti 20 stepeni - navodi on.

Foto: screenshot FB/Užička Posla

Dešava nam se istorijski klimatski fenomen!

Govoreći o snežnim padavinama, Ristić podseća da je najraniji zabeleženi sneg u Beogradu pao 20. oktobra.

- U godinama sa hladnijim jesenjim i zimskim periodima, sneg obično stiže početkom novembra. Tako već od 1. novembra postoje šanse za prve snežne padavine. Glavne i učestalije snežne padavine u nižim predelima očekujem u trećoj dekadi novembra, oko 26. novembra - kaže Ristić.

Meteorolog se osvrnuo i na širu klimatsku sliku koja bi, prema njegovim rečima, mogla da utiče na predstojeću zimu.

- Ovo jesenje i zimsko razdoblje obeležava i jedan istorijski klimatskifenomen, prvi put posle 112 godina nemamo uragane na Atlantiku. Dogodilo se pravo prirodno čudo jer je El Ninjo toliko jak da je u potpunosti zaustavio genezu ciklona na Atlantiku. Ova situacija nam izuzetno pogoduje kada je u pitanju predstojeća zima. Ukoliko se ovaj trend nastavi, bićemo pod konstantnim severnim i južnim strujanjima, odnosno učestalim prodorima hladnog vazduha koji će postajati sve intenzivniji kako zima bude odmicala - zaključuje Ristić.

Foto: WMO