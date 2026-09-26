Gost “Crvenog kartona” i voditelja Svetislava Basare, večeras je Branko Rosić, novnar i pisac.

Razgovor počinje akcijom "Nedeljnika" i "Velikih priča" u kojoj su čitaoci, pisci, kritičari i drugi učesnici birali 100 najboljih romana. Basara i Rosić govore o tome kako ih je iznenadilo ogromno interesovanje javnosti, posebno zato što se dugo smatra da kulturne teme i književnost više ne privlače širu publiku. Akcija je, međutim, izazvala pažnju ne samo u Srbiji već i u regionu, a ljudi su počeli da prate plasmane pisaca i vode sopstvene evidencije. Posebno se ističe da lista nije takmičarskog karaktera, već je otvorila prostor za razgovor o književnosti i čitanju.

Čita li se u Srbiji manje nego ranije?

Zašto su nestali veliki kulturni događaji?

Kulturni "ventili" i potreba društva za pozitivnom energijom

"100 romana" kao regionalni projekat i pitanje jezika

Film, istorija i neverovatna budućnost koja postaje stvarnost

Domaći film – mnogo produkcije, ali premalo velikih filmova

Nova muzika, koncerti i promenjena muzička industrija

Nestanak muzičke kritike i džuboksa

Podcast kao novi prostor za ozbiljne razgovore

Zašto umetnost ne može da zavisi od pojedinca?

Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!

Pogledajte i odlučite kome biste vi dali crveni karton večeras od 23.10 na Kurir televiziji.