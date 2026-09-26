“Čitanje je nekada imalo veći društveni značaj” – Branko Rosić u večerašnjem Crvenom kartonu od 23.10
Gost “Crvenog kartona” i voditelja Svetislava Basare, večeras je Branko Rosić, novnar i pisac.
Razgovor počinje akcijom "Nedeljnika" i "Velikih priča" u kojoj su čitaoci, pisci, kritičari i drugi učesnici birali 100 najboljih romana. Basara i Rosić govore o tome kako ih je iznenadilo ogromno interesovanje javnosti, posebno zato što se dugo smatra da kulturne teme i književnost više ne privlače širu publiku. Akcija je, međutim, izazvala pažnju ne samo u Srbiji već i u regionu, a ljudi su počeli da prate plasmane pisaca i vode sopstvene evidencije. Posebno se ističe da lista nije takmičarskog karaktera, već je otvorila prostor za razgovor o književnosti i čitanju.
Tokom emisije biće reči i o sledećim temama:
Čita li se u Srbiji manje nego ranije?
Zašto su nestali veliki kulturni događaji?
Kulturni "ventili" i potreba društva za pozitivnom energijom
"100 romana" kao regionalni projekat i pitanje jezika
Film, istorija i neverovatna budućnost koja postaje stvarnost
Domaći film – mnogo produkcije, ali premalo velikih filmova
Nova muzika, koncerti i promenjena muzička industrija
Nestanak muzičke kritike i džuboksa
Podcast kao novi prostor za ozbiljne razgovore
Zašto umetnost ne može da zavisi od pojedinca?
Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!
Pogledajte i odlučite kome biste vi dali crveni karton večeras od 23.10 na Kurir televiziji.