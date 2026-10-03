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Neki su već počeli da pazare, a zanimljivo je da se poslednjih godina sve više kupaca okreće i društvenim mrežama. Domaći proizvođači svoje proizvode nude direktno kupcima, često putem oglasa u lokalnim Fejsbuk grupama, a neretko nude i dostavu na kućnu adresu.

Jedna takva ponuda pojavila se u Fejsbuk grupi "Leskovačka buvlja pijaca", gde je objavljen cenovnik domaćih proizvoda. Sudeći prema oglasu, kilogram vešalica košta 1.400 dinara, slanina je 1.100 dinara, sprža 1.500, dok se kobasica prodaje za 800 dinara.

U ponudi je i mast, čija je cena 150 dinara, kao i meso u tegli, dok kobasica sa kačkavaljem košta 900 dinara. Prodavac navodi i da je moguća dostava na kućnu adresu, što kupcima dodatno olakšava nabavku.

Cenovnik iz oglasa tako izgleda ovako: vešalice 1.400 dinara, slanina 1.100, sprža 1.500, kobasica 800, mast 150, dok je kobasica sa kačkavaljem 900 dinara. Za meso u tegli cena u objavi nije navedena.

Cenovnik domaćih suhomesnatih proizvoda kod domaćih proizvođača Foto: Printscreen/ Facebook/ Leskovacka buvlja pijaca

Povoljnije nego u marketima

Kada se ove cene uporede sa onima koje se mogu pronaći u velikim marketima, kod pojedinih proizvoda razlika može biti primetna. Tako se svinjska mast u prodavnicama može naći za oko 200 dinara po kilogramu, dok cene slanine značajno variraju u zavisnosti od proizvođača, vrste i pakovanja. Kod pojedinih proizvoda preračunata cena slanine ide i iznad 1.500 dinara po kilogramu, dok kvalitetnije i posebno pakovane vrste mogu koštati i nekoliko hiljada dinara po kilogramu.

Foto: Kurir.rs/T. S.

Slična situacija je i sa čvarcima, čija se cena u marketima, u zavisnosti od vrste i proizvođača, često kreće od oko 2.000 pa do više od 3.000 dinara po kilogramu. Kobasice takođe imaju veoma širok raspon cena, pa se industrijske i specijalne vrste ne mogu u potpunosti porediti sa domaćom kobasicom koja se u pomenutom oglasu nudi za 800 dinara.

Upravo zbog toga kupci sve češće gledaju šta se nudi direktno od domaćih proizvođača. Osim potencijalno niže cene, mnogima je važna i mogućnost da naruče više različitih proizvoda odjednom i da im roba stigne direktno na kućnu adresu.