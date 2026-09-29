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Pred nama je period uglavnom suvog i stabilnog vremena, uz sunčane dane, sveža jutra i temperature primerene početku oktobra. Kratkotrajno naoblačenje moguće je početkom naredne sedmice, dok se prolazna kiša najavljuje tek oko 8. oktobra.

Narednih dana suvo

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda danas ujutru po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama kratkotrajna magla.

- Tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 5 do 11, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. Narednih dana najviša dnevna temperatura bez bitnije promene i očekuje se u intervalu od 22 do 26 stepeni. U većini dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, a samo se u nedelju i ponedeljak očekuje prolazno umereno naoblačenje ali će se zadržati suvo vreme - saopštio je RHMZ.

Foto: Kurir/T. Ilić

Prolazna kiša i zahlađenje

Marko Čubrilo koji se bavi meteorologijom najavio je prolaznu kišu za 8. oktobar.

- Do oko 8. oktobra uz dominaciju anticiklona vreme će biti stabilno i prijatno uz uglavnom slab vetar. Noći sveže, ponegde i maglovite, dok bi na višim planinama moglo biti slabog mraza. Minimumi od 3 do 13, na višim planinama oko 0, a dnevni maksimumi uglavnom od 18 do 24 stepena Celzijusa i do oko 28 u zaleđu Jadrana - naveo je Čubrilo na Fejsbuku.

Samo bi oko 1. oktobra moglo biti malo jačeg istočnog vetra, ali on ne bi imao snagu košave.

Marko Čubrilo Foto: Kurir TV

- Oko 8. oktobra je moguće spuštanje hladnog fonta uz prolaznu kišu i umereno zahlađenje, ali kako bi za sada ove moguće padavine bile frontalnog tipa, veće količine se ne očekuju. Prva polovine meseca će verovatno biti vrlo sušna, često bez merljive količine kiše, posebno u prvih nedelju dana, temperature vazduha oko proseka - zaključio je Čubrilo.

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, rekao je nedavno za Kurir da je početak meteorološke jeseni doneo temperature koje više podsećaju na oktobar.

Prema njegovim rečima, od nedelje, 27. septembra, dolazi do potpunog preokreta i stabilizacije vremenskih prilika.

Topli dani, jutra sveža

- Naredni period slobodno možemo nazvati Miholjsko leto, jer će oktobar početi sunčanim i toplim vremenom sa dnevnim temperaturama od 25 do 27 stepeni. Naglašavam da temperature neće ići do 40 stepeni, kako pojedini najavljuju, već će se zadržavati u opsegu od 25 do 27 stepeni u toku dana - kaže Ristić.

Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

Ipak, iako će dani biti topli, jutra će biti znatno svežija. U kotlinama i dolinama reka očekuju se magla i niže temperature.

- Zbog velikih temperaturnih oscilacija u toku dana, svima savetujem slojevito oblačenje. Prema trenutnim procenama, ovaj stabilniji i topliji period završiće se posle 5. oktobra, a najkasnije do 10. oktobra. Tada očekujem dolazak oblaka, kišu i postepeni pad temperatura. Kako budemo sve dublje zalazili u oktobar, vreme će postajati sve hladnije uz češće padavine i povremeno pojačanu košavu - najavljuje meteorolog.