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Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su konkurs za prijem kandidata za podoficire, a zainteresovani mogu da se prijave do srede 30. septembra.

Zainteresovani mladići i devojke mogu da konkurišu za 200 podoficirskih radnih mesta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, u okviru sledećih rodova i službi: pešadije, artiljerije, oklopnih jedinica, artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, inžinjerije, zatim službi telekomunikacija i vazdušnog osmatranja i javljanja, intendantske, sanitetske, saobraćajne i informatičke službe te više specijalnosti tehničke službe, navedeno je na sajtu Vojske Srbije.

Ko može da se prijavi na konkurs?

Na konkurs se mogu prijaviti punoletni državljani Republike Srbije koji imaju najmanje četvorogodišnje srednje obrazovanje, koji su rođeni 1990. godine ili kasnije i koji su zdravstveno i psihofizički sposobni, bez obzira na to da li su odslužili vojni rok sa oružjem ili ne.

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Izborni postupak sprovodi se po principu eliminacije i obuhvata psihološku procenu, proveru fizičke sposobnosti, medicinsko-zdravstvenu procenu, komisijski razgovor i bezbednosnu proveru.

Maksimalan rezultat koji kandidat može ostvariti u postupku selekcije je 100 bodova (uspeh iz srednje škole – maksimalno do 40 bodova, osnovna psihološka selekcija – 20, provera fizičkih sposobnosti – 20 i komisijski razgovor – 20 bodova).

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Izabrani kandidati će biti upućeni na šestomesečni kurs u Centru za obuku i usavršavanje podoficira "Narednik Milunka Savić" u Pančevu, kao i u centrima za specijalističku obuku i jedinicama Vojske Srbije. Tokom kursa, polaznici imaju obezbeđene novčana primanja, zdravstvenu zaštitu, smeštaj, ishranu i opremu neophodnu za realizaciju nastavnih sadržaja.

Uspešnim završetkom osposobljavanja kandidati stiču uslov za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira.

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