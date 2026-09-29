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Od ove godine bolovanje više nije papir koji zaposleni nosi od lekara do poslodavca. Sve se obavlja elektronski – od otvaranja bolovanja do razmene potvrda, doznaka i zahteva između lekara, zaposlenog, poslodavca i RFZO-a.

Sistem „e-bolovanje poslodavac“ uveden je kako bi se smanjila administracija i ubrzala komunikacija, a od 1. januara 2027. godine počinje poslednja faza primene kojom će biti obuhvaćeni i preduzetnici koji zapošljavaju druga lica.

Direktor Centra za četvrtu industrijsku revoluciju IT kancelarije Jelena Bojović istakla je – u emisiji Prvog programa Radio Beograda "Jutro je", da je sistem kreiran da bi olakšao proceduru svim učesnicima u procesu.

Foto: Kurir/Nemanja Pančić

"Krenuli smo u izradu sistema e-bolovanja da bismo olakšali administraciju što građanima, odnosno bolesnim licima, pacijentima - što je samoj državi, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Ministarstvu zdravlja i, na kraju, za nas u ovom što je najbitnije", naglasila je Jelena Bojović.

Kraći rok za poslodavce i kraj nošenja doznaka

Govoreći o tome koliko je sistem doneo olakšanja u praksi, Bojović je podsetila na raniju praksu kada su građani morali u roku od 72 sata da nose potvrdu poslodavcu:

"Sada ova potvrda odlazi elektronskim putem do vašeg poslodavca, i vi, kad ste najbolesniji, možete da ostanete kod kuće kako i treba, a ne da nosite potvrde i dokumenta", kaže Bojovićeva.

Posebno je ukazala na situaciju sa teškim bolesnicima koji su ranije morali svakog meseca da odlaze po doznake i nose ih poslodavcima:

"Bilo je nepotrebno zadržavanje i kod samog izabranog lekara. Dolaze ljudi koji su bolesni da uzimaju samo papire. Tako da, ovaj sistem je stvarno uveo jednu fantastičnu novinu za sve, i zato i radi, zato što je pomogao svima, sa svih strana", istiće Bojovićeva.

Od 1. januara 2027. obaveza i za preduzetnike sa zaposlenima

Sistem je 1. januara krenuo u primenu za sva privredna društva i državne organe, a od 1. januara 2027. godine obaveza obuhvata i preduzetnike - paušalce ili one u sistemu lične zarade koji zapošljavaju najmanje jedno lice.

"Ovo je bitno: oni mogu i sami, naravno, da koriste ovaj sistem, čak i ako ne zapošljavaju druga lica, to im je mogućnost, ali im nije obaveza“, pojasnila je direktorka.

Preduzetnici koji žele da se pripreme mogu već sada da se registruju na portalu e-Uprava.

"Najbitniji prvi korak koji mora odmah da uradi jeste da bude registrovan na portalu e-uprava sa tim najvišim nivoom pouzdanosti, a to se zove kvalifikovani elektronski sertifikat", objasnila je Bojovićeva, dodajući da se parametri mogu dobiti u pošti, opštini, PKS-u ili info-centru Kancelarije za IT i elektronsku upravu u Galeriji.

Za preduzetnike su organizovani i info-dani, poput onog zakazanog za 8. oktobar, gde se prolazi kroz sistem korak po korak:

"Vrlo smo praktični na tim info-danima, odnosno pokazujemo sam sistem, gde tačno da kliknete, što bi rekli mladi... Idemo bukvalno klik po klik, to traje jedno sat vremena", rekla je Bojovićeva.

Dijagnoza ostaje u tajnosti, brzina prenosa podataka meri se sekundama

Odgovarajući na pitanje o privatnosti podataka, Bojović je potvrdila da poslodavci nemaju uvid u zdravstvenu dijagnozu zaposlenog.

"U samoj potvrdi i doznaci se ne vidi, to mi kažemo MKB-10, odnosno to je dijagnoza. Vidi se, znači, šta je uzrok privremene sprečenosti za rad, znači to da li je bolest, nega deteta. Dijagnoza se ne vidi i ne razmenjuje se taj podatak", objašnjava.

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Što se tiče brzine i pouzdanosti razmene informacija, istakla je da podaci stižu gotovo trenutno.

"Čim zaposleni ode kod lekara, onog trenutka kad mu se otvori bolovanje, u roku od 10-15 sekundi stiže potvrda i samom poslodavcu, pa poslodavac može bolje i da organizuje posao, odmah zna da neko neće doći", rekla je direktorka.

Iako sistem ima oko milion razmenjenih bolovanja i više od 150.000 podnetih zahteva za refundaciju, problemi su svedeni na minimum:

"Mi sada, evo, imamo u sistemu skoro milion bolovanja i imamo podnetih 150, više od 150, 160.000 zahteva za obračun i refundaciju, a imamo jako malo prigovora... Sve funkcioniše, da kažem, perfektno", ističe.

Planovi za budućnost: Povezivanje sa Poreskom upravom i porodiljsko odsustvo

Govoreći o daljem razvoju sistema, Jelena Bojović je najavila planove za narednu godinu.

"Mi planiramo u narednoj godini uradimo i unapređenja u smislu same integracije sa nekim informacionim sistemima velikih privrednih subjekata, da olakšamo velikim privrednim subjektima kad razmenjuju veliku količinu informacija", kaže direktorka.

Takođe, planira se i integracija sa Poreskom upravom, kao i uvođenje elektronskog sistema za porodiljsko odsustvo.

"Porodiljsko odsustvo nije bolovanje i nema veze sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje...to je sledeća faza i tu treba da se povežemo sa svim lokalnim samoupravama, opštinama, gradovima, kako bi se i samoj porodiljskoj proceduri olakšao ceo proces" - precizira, u emisiji Prvog programa Radio Beograda "Jutro je", Jelena Bojović.

Kurir/RTS